"Именинница счастлива": Сергей Притула показал, как его дочь отметила 3-летие

27 июля дочь ведущего отпраздновала день рождения.

В понедельник, 27 июля, известный украинский ведущий, звезда развлекательных программ Нового канала и лидер “Варьяты-шоу“ Сергей Притула поделился радостной новостью. Его дочери Соломии исполнилось три года.

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На своей странице в Инстаграм звездный отец показал, какой сюрприз подготовил для девочки по случаю ее дня рождения. 39-летний Сергей опубликовал видео, где маленькая Соломия вместе с родителями наблюдает за зебрами в биосферном заповеднике “Аскания-Нова“. В описании к забавному ролику Притула в шутку заявил, что отвез дочь и жену Екатерину в Кению.

“З нагоди Дня Народження Соломійки гайнули сім‘єю в Кенійський національний заповідник! Зебри ситі. Іменинниця щаслива! Білих смуг тобі, моя солодка дівчинко!“, - подписал видео ведущий.

Напомним, ранее Сергей Притула впервые откровенно высказался о разводе с первой женой.

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