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Как две капли: София Ротару показала фото с младшей сестрой Аурикой

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Знаменитая украинская певица София Ротару поделилась кадрами с празднования дня рождения.
Как две капли: София Ротару показала фото с младшей сестрой Аурикой
Как две капли: София Ротару показала фото с младшей сестрой Аурикой
instagram.com/sofiarotaru.official

В пятницу, 7 августа, легендарная украинская певица София Ротару отметила день рождения. Артисте исполнилось 73 года. Этот день именинница провела в кругу семьи.

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Так, на своей странице в Инстаграм София Михайловна опубликовала яркие кадры с празднования, где она запечатлена вместе с сыном Русланом, невесткой Светланой, внуками Соней и Анатолием.

День рождения Софии Ротару
День рождения Софии Ротару
Скриншот

День рождения Софии Ротару
День рождения Софии Ротару
Скриншот

День рождения Софии Ротару
День рождения Софии Ротару
Скриншот

День рождения Софии Ротару
День рождения Софии Ротару
Скриншот

День рождения Софии Ротару
День рождения Софии Ротару
Скриншот

Поздравить Ротару с днем рождения приехала и ее младшая сестра Аурика с дочерью и внучками. Отметим, что, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте София и Аурика выглядят как ровесницы. Кроме того, звездные сестры поразили пользователей Сети невероятным сходством.

София Ротару с сестрой Аурикой
София Ротару с сестрой Аурикой
Скриншот

День рождения Софии Ротару
День рождения Софии Ротару
Скриншот

Ранее певица Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу.

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Теги: София Ротару
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Источник: Ivоna bigmir)net

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