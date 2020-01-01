Как две капли: София Ротару показала фото с младшей сестрой Аурикой
В пятницу, 7 августа, легендарная украинская певица София Ротару отметила день рождения. Артисте исполнилось 73 года. Этот день именинница провела в кругу семьи.
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Так, на своей странице в Инстаграм София Михайловна опубликовала яркие кадры с празднования, где она запечатлена вместе с сыном Русланом, невесткой Светланой, внуками Соней и Анатолием.
Поздравить Ротару с днем рождения приехала и ее младшая сестра Аурика с дочерью и внучками. Отметим, что, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте София и Аурика выглядят как ровесницы. Кроме того, звездные сестры поразили пользователей Сети невероятным сходством.
Ранее певица Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу.
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