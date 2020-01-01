Знаменитая украинская певица София Ротару поделилась кадрами с празднования дня рождения.

Как две капли: София Ротару показала фото с младшей сестрой Аурикой instagram.com/sofiarotaru.official

В пятницу, 7 августа, легендарная украинская певица София Ротару отметила день рождения. Артисте исполнилось 73 года. Этот день именинница провела в кругу семьи.

Читай также: День рождения Софии Ротару: ТОП-10 лучших хитов легендарной певицы

Так, на своей странице в Инстаграм София Михайловна опубликовала яркие кадры с празднования, где она запечатлена вместе с сыном Русланом, невесткой Светланой, внуками Соней и Анатолием.

День рождения Софии Ротару Скриншот

День рождения Софии Ротару Скриншот

День рождения Софии Ротару Скриншот

День рождения Софии Ротару Скриншот

День рождения Софии Ротару Скриншот

Поздравить Ротару с днем рождения приехала и ее младшая сестра Аурика с дочерью и внучками. Отметим, что, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте София и Аурика выглядят как ровесницы. Кроме того, звездные сестры поразили пользователей Сети невероятным сходством.

София Ротару с сестрой Аурикой Скриншот

День рождения Софии Ротару Скриншот

Ранее певица Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​