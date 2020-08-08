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19-летняя внучка Ротару показала, где отгуляли бабушкин день рождения

Комментариев: 3
Соня Евдокименко добавила яркие кадры со звездной бабушкой Софией Ротару, родителями и братом .

Внуки ротару поздравили ее в день рождения
Внуки ротару поздравили ее в день рождения
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару - 19-летняя модель, певица Соня Евдокименко показала яркие кадры с празднования дня рождения своей звездной бабушки. В пятницу, 7 августа, легенде сцены исполнилось 73 года.

В доме Софии Михайловны собрались дети и внуки. Так, на фото, которые Соня Евдокименко добавила в Инстаграм появляется также сын Ротару - Руслан с женой Светланой и старший сын пары - 26-летний Анатолий.

Соня Евдокименко с мамой
Соня Евдокименко с мамой
instagram.com/iamsofiaeve

Ротару с детьми и внуками
Ротару с детьми и внуками
instagram.com/iamsofiaeve

София Ротару с детьми и внуками
София Ротару с детьми и внуками
instagram.com/iamsofiaeve

Виновница торжества в свой день рождения появилась в чарующем образе - на ней летящее светлое платье голубым и черным орнаментом, а дополняет образ выразительный макияж. Сама внучка звезды появилась на фото в легком коротком платье персикового цвета.

Празднование @ sofiarotaru.official ❤️💫, - подписала снимки Соня.

София Ротару с внуками
София Ротару с внуками
instagram.com/iamsofiaeve

София Ротару с внуками
София Ротару с внуками
instagram.com/iamsofiaeve

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celebrating @sofiarotaru.official ❤️💫

Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Ранее мы писали, что внучка Ротару показала фото в купальнике. 

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Теги: София Ротару, соня евдокименко, дети звезд
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.08.2020, 11:56
Оценка:  0
гость
Ущербное, ты опять сбежало чс Павловской больницы?
гость  (аноним)  09.08.2020, 11:36
Оценка:  0
гость
СОФИЯ МИХАЙЛОВНА, ДАВАЙТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  09.08.2020, 10:37
Оценка:  0
гость
Как отгуляли ?!?? Сидят на диване .... бигмир дебилы ....!!!!!
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