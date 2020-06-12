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Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу

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Племянница Ротару вышла замуж 7 июня.
Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу
Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу
instagram.com/sonyakayofficial

В воскресенье, 7 июня, украинская исполнительница Sonya Kay, которая является племянницей легендарной певицы Софии Ротару, вышла замуж. Избранником 29-летней артистки стал украинский хоккеист Олег Петров.

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А на днях Sonya Kay в интервью для YouTube-канала Rostyslove Production рассказала, что знаменитая тетя подарила ей на свадьбу. Звезда призналась, что Ротару, как и многие другие гости, преподнесла ей деньги.

“Подарувала гроші, і слава богу. Тому що гроші - вони завжди знадобляться, тим паче, що ми тільки починаємо своє сімейне життя, нам дуже багато чого хочеться і дуже багато чого потрібно зробити. Це великий плюс, що вона подарувала гроші“, - заявила Sonya Kay.

Ранее сообщалось, что Sonya Kay отказалась от роскошной свадьбы после потери отца.

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Теги: Sonya Kay, София Ротару
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Источник: Ivona bigmir)net

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