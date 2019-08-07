День рождения Софии Ротару: ТОП-10 лучших хитов легендарной певицы
Сегодня, 7 августа, известная украинская певица, Народная артистка СССР София Ротару отмечает 73-й день рождения.
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Ротару стала популярной после исполнения песен Владимира Ивасюка в музыкальном фильме “Червона рута“ (1971). Сейчас в репертуаре Софии Михайловны насчитывается более 500 песен и 21 альбом.
Отметим, что певица исполняла свои хиты не только на русском, украинском и молдавском языках. В творчестве исполнительницы присутствуют песни на болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.
В день рождения легендарной артистки Ivona предлагает вспомнить ТОП-10 самых популярных хитов Софии Ротару.
- “Червона рута“
- “Лаванда“
- “Хуторянка“
- “Луна-луна“
- “Я же его любила“
- “Край, мій рідний край“
- “Небо - это я“
- “Одна калина“
- “Белая зима“
- “Я назову планету“
Ранее певица Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу.
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