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День рождения Софии Ротару: ТОП-10 лучших хитов легендарной певицы

Комментариев: 3
Сегодня известной певице Софии Ротару исполняется 73 года.
День рождения Софии Ротару: ТОП-10 лучших хитов легендарной певицы
День рождения Софии Ротару: ТОП-10 лучших хитов легендарной певицы
Instagram/sofiarotaru.official

Сегодня, 7 августа, известная украинская певица, Народная артистка СССР София Ротару отмечает 73-й день рождения.

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Ротару стала популярной после исполнения песен Владимира Ивасюка в музыкальном фильме “Червона рута“ (1971). Сейчас в репертуаре Софии Михайловны насчитывается более 500 песен и 21 альбом.

Отметим, что певица исполняла свои хиты не только на русском, украинском и молдавском языках. В творчестве исполнительницы присутствуют песни на болгарском, сербском, польском, немецком, французском, итальянском, испанском и английском языках.

В день рождения легендарной артистки Ivona предлагает вспомнить ТОП-10 самых популярных хитов Софии Ротару.

  • “Червона рута“

  • “Лаванда“

  • “Хуторянка“

  • “Луна-луна“

  • “Я же его любила“

  • “Край, мій рідний край“

  • “Небо - это я“

  • “Одна калина“

  • “Белая зима“

  • “Я назову планету“

Ранее певица Sonya Kay призналась, что София Ротару подарила ей на свадьбу.

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Теги: София Ротару
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Источник: ivona.bigmir.net

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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  07.08.2019, 23:22
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pусский
KITE, я пёрнул на тебя, смрадная пиздa, бля!
pусский  (аноним)  07.08.2019, 11:42
Оценка:  0
pусский
Когда дачу в Ялте продаст? "Крым украинский", блять, а сама подтяжку каждый год в Питере делает!
KITE    07.08.2019, 15:37
Оценка:  0
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