Модель с 15-м размером груди станцевала в белье - видео

Мила Кузнецова показала грудь крупным планом, танцуя под Монатика .

Мила Кузнецова устроила горячие танцы в белье instagram.com/mila_kuznetsova10

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Украинская модель Мила Кузнецова, которая недавно стала рекордсменкой Украины как девушка с самой большой натуральной грудью, в исподнем станцевала под хит Димы Монатика.

Видео Мила добавила в Инстаграм.

В кадре Кузнецова появилась в одном белье с высокими трусиками и разноцветными вставками.

Мила ритмично двигается под свежую песню Монатика и Веры Брежневой “Вечериночка“.

В описании к видео знаменитость прорекламировала белье для пышных дам.

Очень много получаю вопросов где можно купить белье на большую грудь... ловите🤗, - написала Кузнецова.

Мила Кузнецова 0:00 / 01:27

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