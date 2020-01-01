Модель с 15-м размером груди станцевала в белье - видео
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Украинская модель Мила Кузнецова, которая недавно стала рекордсменкой Украины как девушка с самой большой натуральной грудью, в исподнем станцевала под хит Димы Монатика.
Видео Мила добавила в Инстаграм.
В кадре Кузнецова появилась в одном белье с высокими трусиками и разноцветными вставками.
Мила ритмично двигается под свежую песню Монатика и Веры Брежневой “Вечериночка“.
В описании к видео знаменитость прорекламировала белье для пышных дам.
Очень много получаю вопросов где можно купить белье на большую грудь... ловите🤗, - написала Кузнецова.
Ранее мы писали, что с Милы Кузнецовой на море слетел купальник.
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