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Модель с 15-м размером груди станцевала в белье - видео

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Мила Кузнецова показала грудь крупным планом, танцуя под Монатика .

Мила Кузнецова устроила горячие танцы в белье
Мила Кузнецова устроила горячие танцы в белье
instagram.com/mila_kuznetsova10

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Украинская модель Мила Кузнецова, которая недавно стала рекордсменкой Украины как девушка с самой большой натуральной грудью, в исподнем станцевала под хит Димы Монатика.

Видео Мила добавила в Инстаграм. 

В кадре Кузнецова появилась в одном белье с высокими трусиками и разноцветными вставками.

Мила ритмично двигается под свежую песню Монатика и Веры Брежневой “Вечериночка“.

В описании к видео знаменитость прорекламировала белье для пышных дам. 

Очень много получаю вопросов где можно купить белье на большую грудь... ловите🤗, - написала Кузнецова.

Мила Кузнецова
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Ранее мы писали, что с Милы Кузнецовой на море слетел купальник.

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Теги: Мила Кузнецова, модель, модель plus-size, белье
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Источник: Ivоna bigmir)net

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