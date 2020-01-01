Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

У модели с 15-м размером груди слетел купальник на море - фото

Комментариев: 0
Мила Кузнецова показала снимок с Азовского моря и написала о купании в шторм .

У модели с 15-м размером груди слетел купальник на море - фото
У модели с 15-м размером груди слетел купальник на море - фото
instagram.com/mila_kuznetsova10

Читай также: "Фигурка - огонь!": Томная Ризатдинова позировала полуголой на яхте

Украинская модель plus-size Мила Кузнецова, которая недавно получила сертификат о том, что у нее самая большая натуральная грудь среди украинок поделилась впечатлениями от морского отдыха.

В Инстаграм обладательница 15-го размера груди написала эмоциональный пост о купании в шторм в Азовском море. Мила отметила, что прыгала на волнах и постоянно теряла купальник. Фото Кузнецова добавила соответствующее - в кадре ее пышная грудь выбивается из откровенного выреза на сдельном купальнике.

Кайфушечки😇 Азовское море🥰 Стрелковое, база "Веселка". Вот я к морьку и добралась🤣😇 расскажу про сегодняшний день)) сегодня на море были волны и я как в детстве часами пригала на волнах- ловя при этом купальник)) ну и результат таких развлечений лежу в кровати вся в сметане и горящей кожей) сегодня прям весь день провела в море) кстати фотка ещё со вчерашнего дня, и не понимаю когда выкладывают фотографии с купаний с локонами и укладкой) тут я отдыхаю душой и телом))) - написала Кузнецова.

У модели с 15-м размером груди слетел купальник на море - фото
У модели с 15-м размером груди слетел купальник на море - фото
instagram.com/mila_kuznetsova10

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова показала загорелые прелести.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Мила Кузнецова, модели plus-size, фото в купальнике
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь