Мила Кузнецова показала снимок с Азовского моря и написала о купании в шторм .

У модели с 15-м размером груди слетел купальник на море - фото instagram.com/mila_kuznetsova10

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Украинская модель plus-size Мила Кузнецова, которая недавно получила сертификат о том, что у нее самая большая натуральная грудь среди украинок поделилась впечатлениями от морского отдыха.

В Инстаграм обладательница 15-го размера груди написала эмоциональный пост о купании в шторм в Азовском море. Мила отметила, что прыгала на волнах и постоянно теряла купальник. Фото Кузнецова добавила соответствующее - в кадре ее пышная грудь выбивается из откровенного выреза на сдельном купальнике.

Кайфушечки😇 Азовское море🥰 Стрелковое, база "Веселка". Вот я к морьку и добралась🤣😇 расскажу про сегодняшний день)) сегодня на море были волны и я как в детстве часами пригала на волнах- ловя при этом купальник)) ну и результат таких развлечений лежу в кровати вся в сметане и горящей кожей) сегодня прям весь день провела в море) кстати фотка ещё со вчерашнего дня, и не понимаю когда выкладывают фотографии с купаний с локонами и укладкой) тут я отдыхаю душой и телом))) - написала Кузнецова.

У модели с 15-м размером груди слетел купальник на море - фото instagram.com/mila_kuznetsova10

Ранее мы писали, что Мила Кузнецова показала загорелые прелести.

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