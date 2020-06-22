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Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде

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Модель plus-size отпраздновала свой день рождения в купальнике и накидке .

Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
instagram.com/mila_kuznetsova10

Читай также: “Атмосферно“: Модель с 13-м размером груди показала фото в бикини

Украинская модель Мила Кузнецова, которая в 2019-м представляла Украину на Miss Universe Plus Size, а также была участницей проекта Модель XL, устроила пляжную вечеринку в честь своего 33-летия.

Девушка, которая не так давно сообщила, что планирует стать украинской рекордсменкой по размеру натуральной груди, появилась на пати по случаю своего дня рождения, в купальнике и накидке. Фото и видео с празднования Мила добавила в Инстаграм. Так, модель весело погуляла с друзьями, получила букеты и подарки и огромный праздничный торт.

День рождения только раз в году!) - подписала Мила.

Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
instagram.com/mila_kuznetsova10

Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
instagram.com/mila_kuznetsova10

Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
instagram.com/mila_kuznetsova10

Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
instagram.com/mila_kuznetsova10

Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
instagram.com/mila_kuznetsova10

Напомним, что у Милы Кузнецовой 13 размер груди - и она никогда не делала операций по увеличению бюста.

Ранее мы писали, что Сергей Притула показал фото со дня рождения. 

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Теги: модель Plus Size, грудь, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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