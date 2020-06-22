Вот это образ: Пышногрудая модель Мила Кузнецова погуляла в откровенном наряде
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Украинская модель Мила Кузнецова, которая в 2019-м представляла Украину на Miss Universe Plus Size, а также была участницей проекта Модель XL, устроила пляжную вечеринку в честь своего 33-летия.
Девушка, которая не так давно сообщила, что планирует стать украинской рекордсменкой по размеру натуральной груди, появилась на пати по случаю своего дня рождения, в купальнике и накидке. Фото и видео с празднования Мила добавила в Инстаграм. Так, модель весело погуляла с друзьями, получила букеты и подарки и огромный праздничный торт.
День рождения только раз в году!) - подписала Мила.
Напомним, что у Милы Кузнецовой 13 размер груди - и она никогда не делала операций по увеличению бюста.
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