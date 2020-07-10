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Женский портал
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Украинка Мила Кузнецова заявила, что имеет 15 размер груди

Комментариев: 5
Рекордсменка Украины рассказала, как ей живется с такими пышными формами.
Украинка Мила Кузнецова заявила, что имеет 15 размер груди
Украинка Мила Кузнецова заявила, что имеет 15 размер груди
instagram.com/mila_kuznetsova10

Модель Мила Кузнецова установила рекорд “Самая большая женская натуральная грудь“. Ведущие программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, как живется женщине с такими выдающимися формами.

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Украинка Мила Кузнецова попала в Национальный реестр рекордов Украины, как женщина с самой большой натуральной грудью. Девушка говорит – привыкла побеждать, потому что считает себя королевой.

“У меня были конкурсы красоты – “Мисс мира“, “Мисс Вселенная“, “Мисс Украина“. Я считаю себя королевой. Раскрутила свой Инстаграм, у меня больше 600 тысяч подписчиков. Очень много подписывается мужчин, и они реагируют на грудь“, – говорит модель Plus-size Мила Кузнецова в интервью.

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Везде пишут, что у Милы тринадцатый размер груди, но эта цифра давно увеличилась. Сейчас объем ее груди составляет 1 метр 35 сантиметров. Модель убеждает – это уже 15 размер груди.

Украинка Мила Кузнецова заявила, что имеет 15 размер груди
Украинка Мила Кузнецова заявила, что имеет 15 размер груди
instagram.com/mila_kuznetsova10

Но с такой грудью надо тщательно следить за здоровьем, потому что от ее веса страдает спина.

“Я занимаюсь спортом – боксом, смешанными единоборствами, плаваю, езжу на велосипеде. Девушкам с большой грудью надо чаще появляться у маммолога. Я делала снимок – у меня все в порядке“, – рассказала рекордсменка.

Милу уже пригласили в Тайланд, но в этот раз не на конкурс красоты, а на спортивные соревнования. Поэтому, возможно, вскоре в ее послужном списке появится новый титул.

Ранее мы писали, какие вещи должны быть в гардеробе девушки с большой грудью.

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Теги: Мила Кузнецова
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Источник: ivona)bigmir.net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  10.07.2020, 16:17
Оценка:  -1
гость
М0СК0ВИТСКАЯ НАРОДНАЯ ЗАБАВА

ролик (смотреть с 4.30 мин), где кацапский пид.а.раст ген-лейт Кобзев И.И. отсасывает у своего начальника:
https://www.youtube.c om/watch?v=qpNERFDaAm0&featur e=youtu.be&t=273

На кацапстане, каждый второй - пи.д.рило! А в общем, все они - падаль, мразь, генетический шлак
гость  (аноним)  10.07.2020, 16:14
Оценка:  -1
гость
МИЛА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Alexey_7    10.07.2020, 16:13
Оценка:  0
Alexey_7
Фуууу....
русский  (аноним)  10.07.2020, 16:04
Оценка:  +1
русский
Как же неистово смрадно с брызгами зелеными я громогласно взбзданул на эту дойную корову! Это вымя может накормить не одного , а миллионы активистов и поцреотов! Сам ПУ при виде такого вымени убегает вспять! Насрать ей между бедонами гыгыгы
ThaiFever    10.07.2020, 15:57
Оценка:  +1
ThaiFever
писец королева бля... ахахахахаха
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