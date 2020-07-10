Рекордсменка Украины рассказала, как ей живется с такими пышными формами.

Модель Мила Кузнецова установила рекорд “Самая большая женская натуральная грудь“. Ведущие программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, как живется женщине с такими выдающимися формами.

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Украинка Мила Кузнецова попала в Национальный реестр рекордов Украины, как женщина с самой большой натуральной грудью. Девушка говорит – привыкла побеждать, потому что считает себя королевой.

“У меня были конкурсы красоты – “Мисс мира“, “Мисс Вселенная“, “Мисс Украина“. Я считаю себя королевой. Раскрутила свой Инстаграм, у меня больше 600 тысяч подписчиков. Очень много подписывается мужчин, и они реагируют на грудь“, – говорит модель Plus-size Мила Кузнецова в интервью.

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Везде пишут, что у Милы тринадцатый размер груди, но эта цифра давно увеличилась. Сейчас объем ее груди составляет 1 метр 35 сантиметров. Модель убеждает – это уже 15 размер груди.

Украинка Мила Кузнецова заявила, что имеет 15 размер груди instagram.com/mila_kuznetsova10

Но с такой грудью надо тщательно следить за здоровьем, потому что от ее веса страдает спина.

“Я занимаюсь спортом – боксом, смешанными единоборствами, плаваю, езжу на велосипеде. Девушкам с большой грудью надо чаще появляться у маммолога. Я делала снимок – у меня все в порядке“, – рассказала рекордсменка.

Милу уже пригласили в Тайланд, но в этот раз не на конкурс красоты, а на спортивные соревнования. Поэтому, возможно, вскоре в ее послужном списке появится новый титул.

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