Украинка Мила Кузнецова заявила, что имеет 15 размер груди
Модель Мила Кузнецова установила рекорд “Самая большая женская натуральная грудь“. Ведущие программы “Ранок з Україною“ на канале “Украина“ Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, как живется женщине с такими выдающимися формами.
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Украинка Мила Кузнецова попала в Национальный реестр рекордов Украины, как женщина с самой большой натуральной грудью. Девушка говорит – привыкла побеждать, потому что считает себя королевой.
“У меня были конкурсы красоты – “Мисс мира“, “Мисс Вселенная“, “Мисс Украина“. Я считаю себя королевой. Раскрутила свой Инстаграм, у меня больше 600 тысяч подписчиков. Очень много подписывается мужчин, и они реагируют на грудь“, – говорит модель Plus-size Мила Кузнецова в интервью.
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Везде пишут, что у Милы тринадцатый размер груди, но эта цифра давно увеличилась. Сейчас объем ее груди составляет 1 метр 35 сантиметров. Модель убеждает – это уже 15 размер груди.
Но с такой грудью надо тщательно следить за здоровьем, потому что от ее веса страдает спина.
“Я занимаюсь спортом – боксом, смешанными единоборствами, плаваю, езжу на велосипеде. Девушкам с большой грудью надо чаще появляться у маммолога. Я делала снимок – у меня все в порядке“, – рассказала рекордсменка.
Милу уже пригласили в Тайланд, но в этот раз не на конкурс красоты, а на спортивные соревнования. Поэтому, возможно, вскоре в ее послужном списке появится новый титул.
Ранее мы писали, какие вещи должны быть в гардеробе девушки с большой грудью.
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Полная версия правил
ролик (смотреть с 4.30 мин), где кацапский пид.а.раст ген-лейт Кобзев И.И. отсасывает у своего начальника:
https://www.youtube.c om/watch?v=qpNERFDaAm0&featur e=youtu.be&t=273
На кацапстане, каждый второй - пи.д.рило! А в общем, все они - падаль, мразь, генетический шлак
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!