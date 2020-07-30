Редкое фото: Ольга Куриленко показала 4-летнего сына

Голливудская звезда украинского происхождения впервые стала мамой в возрасте 35-ти лет.

Всемирно известная актриса и модель Ольга Куриленко, которая родом из украинского города Бердянск, впервые за долгое время поделилась снимком своего сына Александра от отношений с английским писателем, журналистом и бывшим актером Максом Беницом.

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На странице “Девушки Бонда“ в Инстаграм появилась фотография, где 4-летний мальчик играет в костюме Спайдермена. На свежем кадре малыш появился в защитной маске. Отметим, что Ольга несколько месяцев назад переболела коронавирусом.

“Даже Человек-Паук носит защитную маску! Не забывайте носить и вы!!!“, - обратилась к фанам кинозвезда.

Ольга Куриленко показала 4-летнего сына Александра Скриншот

Напомним, ранее 40-летняя Ольга Куриленко поразила стройной фигурой в бикини.

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