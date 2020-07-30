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Редкое фото: Ольга Куриленко показала 4-летнего сына

Комментариев: 1
Голливудская звезда украинского происхождения впервые стала мамой в возрасте 35-ти лет.
Редкое фото: Ольга Куриленко показала 4-летнего сына
Редкое фото: Ольга Куриленко показала 4-летнего сына
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Всемирно известная актриса и модель Ольга Куриленко, которая родом из украинского города Бердянск, впервые за долгое время поделилась снимком своего сына Александра от отношений с английским писателем, журналистом и бывшим актером Максом Беницом.

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На странице “Девушки Бонда“ в Инстаграм появилась фотография, где 4-летний мальчик играет в костюме Спайдермена. На свежем кадре малыш появился в защитной маске. Отметим, что Ольга несколько месяцев назад переболела коронавирусом.

“Даже Человек-Паук носит защитную маску! Не забывайте носить и вы!!!“, - обратилась к фанам кинозвезда.

Ольга Куриленко показала 4-летнего сына Александра
Ольга Куриленко показала 4-летнего сына Александра
Скриншот

Напомним, ранее 40-летняя Ольга Куриленко поразила стройной фигурой в бикини.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
ЗЕленомойский    30.07.2020, 10:52
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
Да пошла он НА Х.УЙ, ПРЕДАТЕЛЬНИЦА.
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