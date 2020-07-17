Абсолютно голая: Ольга Куриленко поразила новым фото
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Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая родилась в украинском Бердянске, продолжает соблазнять публику эффектными фото.
На этот раз 40-летняя звезда, недавно перенесшая коронавирус, показала в Инстаграм кадр из эффектной ню фотосессии.
На черно-белом фото Ольга позирует обнаженной, сидя между крупных камней на песке. Куриленко согнула ноги в коленях и опустила на них руки - благодаря такой позе удалось замаскировать интимные зоны красотки.
Так, в центре внимания оказались стройные бедра и ухоженные рельефные руки Ольги.
Кадр "девушка Бонда" оставила без подписи.
Ранее мы писали, что Ольга Куриленко в мокром купальнике поразила Сеть.
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