Голливудская звезда выставила профессиональный снимок ню .

Абсолютно голая: Ольга Куриленко поразила новым фото instagram.com/olgakurylenkoofficial

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Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая родилась в украинском Бердянске, продолжает соблазнять публику эффектными фото.

На этот раз 40-летняя звезда, недавно перенесшая коронавирус, показала в Инстаграм кадр из эффектной ню фотосессии.

На черно-белом фото Ольга позирует обнаженной, сидя между крупных камней на песке. Куриленко согнула ноги в коленях и опустила на них руки - благодаря такой позе удалось замаскировать интимные зоны красотки.

Так, в центре внимания оказались стройные бедра и ухоженные рельефные руки Ольги.

Кадр "девушка Бонда" оставила без подписи.



Абсолютно голая: Ольга Куриленко поразила новым фото instagram.com/olgakurylenkoofficial

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