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Абсолютно голая: Ольга Куриленко поразила новым фото

Комментариев: 1
Голливудская звезда выставила профессиональный снимок ню .

Абсолютно голая: Ольга Куриленко поразила новым фото
Абсолютно голая: Ольга Куриленко поразила новым фото
instagram.com/olgakurylenkoofficial

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Голливудская актриса Ольга Куриленко, которая родилась в украинском Бердянске, продолжает соблазнять публику эффектными фото.

На этот раз 40-летняя звезда, недавно перенесшая коронавирус, показала в Инстаграм кадр из эффектной ню фотосессии.

На черно-белом фото Ольга позирует обнаженной, сидя между крупных камней на песке. Куриленко согнула ноги в коленях и опустила на них руки - благодаря такой позе удалось замаскировать интимные зоны красотки.

Так, в центре внимания оказались стройные бедра и ухоженные рельефные руки Ольги.

Кадр "девушка Бонда" оставила без подписи.

Абсолютно голая: Ольга Куриленко поразила новым фото
Абсолютно голая: Ольга Куриленко поразила новым фото
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко в мокром купальнике поразила Сеть.

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Теги: Ольга Куриленко, голые фото
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  17.07.2020, 12:19
Оценка:  0
гость
Все шмары так продают себя подороже богатым папикам.
гость  (аноним)  17.07.2020, 12:12
Оценка:  0
гость
Да ну на х...у...й такие говнометательные снимки
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