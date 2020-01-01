Певица выступила в откровенном наряде на 15-летии программы Светская жизнь.

Горячая Каменских засветила на сцене зону бикини: Как вам образ? instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая часто выступает и снимается в откровенных нарядах, превзошла сама себя и вышла на сцену в черном боди с корсетным верхом и зауженной частью в зоне бикини, поверх него звезда надела прозрачное трико.

Эффектный черный наряд дополнила декоративная шуба из ярких красных, розовых и белых воланов. Волосы звезда подобрала наверх и распустила.

В таком виде звезда появилась на концерте, посвященному 15-летию передачи “Светская жизнь“ с Катей Осадчей.

Фото Каменских добавила в Инста-сториз.

Кроме того, в Инстаграм звезда выставила свежий кадр, снятый у себя дома. Каменских позирует в тренировочных штанах и кроп-топе, демонстрируя подкачанный пресс.

Доброе утро 😘

Давайте сегодня сделаем день суперпродуктивным и закончим все дела, которые запланировали на эту неделю🚀, - написала Настя Каменских.

Горячая Каменских засветила на сцене зону бикини: Как вам образ? instagram.com/kamenskux

Горячая Каменских засветила на сцене зону бикини: Как вам образ? instagram.com/kamenskux

Горячая Каменских засветила на сцене зону бикини: Как вам образ? instagram.com/kamenskux

Горячая Каменских засветила на сцене зону бикини: Как вам образ? instagram.com/kamenskux

Ранее мы писали, что Настя Каменских распалила Сеть кадром в белье.

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