Горячая Каменских засветила на сцене зону бикини: Как вам образ?
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Певица Настя Каменских, которая часто выступает и снимается в откровенных нарядах, превзошла сама себя и вышла на сцену в черном боди с корсетным верхом и зауженной частью в зоне бикини, поверх него звезда надела прозрачное трико.
Эффектный черный наряд дополнила декоративная шуба из ярких красных, розовых и белых воланов. Волосы звезда подобрала наверх и распустила.
В таком виде звезда появилась на концерте, посвященному 15-летию передачи “Светская жизнь“ с Катей Осадчей.
Фото Каменских добавила в Инста-сториз.
Кроме того, в Инстаграм звезда выставила свежий кадр, снятый у себя дома. Каменских позирует в тренировочных штанах и кроп-топе, демонстрируя подкачанный пресс.
Доброе утро 😘
Давайте сегодня сделаем день суперпродуктивным и закончим все дела, которые запланировали на эту неделю🚀, - написала Настя Каменских.
Ранее мы писали, что Настя Каменских распалила Сеть кадром в белье.
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