Ольга Куриленко поразила Сеть "мокрой" фотосессией на фоне океана
Всемирно известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко в очередной раз поразила фанов своей стройностью. 40-летняя кинозвезда поделилась эффектными кадрами в купальнике.
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На своей странице в Инстаграм “Девушка Бонда“ опубликовала несколько фотографий, где она предстала в желтом бикини. Ольга соблазнительно позировала под душем на фоне океана.
“Еще один удивительный и умиротворенный день“, - подписала один из снимков Куриленко.
“Ты просто сводишь с ума“, “25 - больше не дашь, выглядите очень молодо 👏🏻“, “Горячая леди в горячий день“, “Ольга! Да вы просто красавица во всем! Берегите себя!“, “Потрясающая“, “Королева Ольга“, - пишут в комментариях поклонники актрисы.
Напомним, ранее голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается.
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