Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ольга Куриленко поразила Сеть "мокрой" фотосессией на фоне океана

Комментариев: 0
Украинская "девушка Бонда" позировала в ярком купальнике.
Ольга Куриленко поразила Сеть "мокрой" фотосессией на фоне океана
Ольга Куриленко поразила Сеть "мокрой" фотосессией на фоне океана
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Всемирно известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко в очередной раз поразила фанов своей стройностью. 40-летняя кинозвезда поделилась эффектными кадрами в купальнике.

Читай также: Ольга Куриленко отреагировала на скандал вокруг ее заявления о том, что она не украинка

На своей странице в Инстаграм “Девушка Бонда“ опубликовала несколько фотографий, где она предстала в желтом бикини. Ольга соблазнительно позировала под душем на фоне океана.

“Еще один удивительный и умиротворенный день“, - подписала один из снимков Куриленко.

Ольга Куриленко в купальнике
Ольга Куриленко в купальнике
скриншот

Ольга Куриленко в купальнике
Ольга Куриленко в купальнике
скриншот

“Ты просто сводишь с ума“, “25 - больше не дашь, выглядите очень молодо 👏🏻“, “Горячая леди в горячий день“, “Ольга! Да вы просто красавица во всем! Берегите себя!“, “Потрясающая“, “Королева Ольга“, - пишут в комментариях поклонники актрисы.

Напомним, ранее голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Куриленко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь