Актриса украинского происхождения рассекретила, что ест, чтобы быть здоровой.

Известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, поделилась одним из своих секретов правильного питания. Звезда рассказала, какие продукты ест, чтобы быть здоровой.

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Так, на своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость призналась, что на лекциях Института охраны здоровья Гиппократа она узнала, что самая полезная еда для поддержания иммунитета - это ростки. Теперь Ольга сама их выращивает и советует фанам попробовать.

“В @hippocratesinst меня научили, что самая лучшая еда для иммунной системы это ростки. Теперь я сама их выращиваю и ем! Попробуйте и вы!“, - написала Куриленко.

Голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается Скриншот

Ранее Ольга Куриленко объяснила, почему наслаждается карантином.

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