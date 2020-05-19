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Голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается

Комментариев: 5
Актриса украинского происхождения рассекретила, что ест, чтобы быть здоровой.
Голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается
Голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Известная голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая переболела коронавирусом, поделилась одним из своих секретов правильного питания. Звезда рассказала, какие продукты ест, чтобы быть здоровой.

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Так, на своей странице в Инстаграм 40-летняя знаменитость призналась, что на лекциях Института охраны здоровья Гиппократа она узнала, что самая полезная еда для поддержания иммунитета - это ростки. Теперь Ольга сама их выращивает и советует фанам попробовать.

“В @hippocratesinst меня научили, что самая лучшая еда для иммунной системы это ростки. Теперь я сама их выращиваю и ем! Попробуйте и вы!“, - написала Куриленко.

Голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается
Голливудская звезда Ольга Куриленко призналась, как питается
Скриншот

Ранее Ольга Куриленко объяснила, почему наслаждается карантином.

 

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  19.05.2020, 13:30
Оценка:  0
гость
Пипиську надо лучше отсасывать.
русский  (аноним)  19.05.2020, 13:22
Оценка:  0
русский
Я злобно пёрнул!
andy55524    19.05.2020, 13:03
Оценка:  0
andy55524
и мясо, много мяса...
гость  (аноним)  19.05.2020, 12:51
Оценка:  +1
гость
Спермой продюсерской
GreenPeace!    19.05.2020, 12:39
Оценка:  0
GreenPeace!
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