Актриса опубликовала большой пост в Инстаграм.

Ольга Куриленко отреагировала на скандал вокруг ее заявления о том, что она не украинка instagram.com

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Недавно знаменитая голливудская актриса и модель Ольга Куриленко оскандалилась заявлением о том, что в ней нет украинской крови. Такое высказывание вызвало многочисленные возмущения в Сети, но сама Ольга отмечает, что ничего скандального не говорила.

Позже она разместила на своей странице в Инстаграм пост, где резко высказалась о критике в свой адрес.

Последний раз напишу и больше никому отвечать не буду, у меня нет времени для Инстаграма. Во-первых: научитесь читать. Когда написано поздравление, оно подразумевает только то, о чем говорит и ничего больше! Все эти дискуссии, которые вы внизу развили и содержание, которое вы предоставляете моим словам – это ваши выдумки. Ничего, в чем вы меня обвиняете, я не говорила, - написала звезда.

Напомним, что Ольга Куриленко сделала ДНК-тест, который показал, что ее предки родом не из Украины.

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