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Ольга Куриленко отреагировала на скандал вокруг ее заявления о том, что она не украинка

Комментариев: 3
Актриса опубликовала большой пост в Инстаграм.
Ольга Куриленко отреагировала на скандал вокруг ее заявления о том, что она не украинка
Ольга Куриленко отреагировала на скандал вокруг ее заявления о том, что она не украинка
instagram.com

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Недавно знаменитая голливудская актриса и модель Ольга Куриленко оскандалилась заявлением о том, что в ней нет украинской крови. Такое высказывание вызвало многочисленные возмущения в Сети, но сама Ольга отмечает, что ничего скандального не говорила.

Позже она разместила на своей странице в Инстаграм пост, где резко высказалась о критике в свой адрес.

Последний раз напишу и больше никому отвечать не буду, у меня нет времени для Инстаграма. Во-первых: научитесь читать. Когда написано поздравление, оно подразумевает только то, о чем говорит и ничего больше! Все эти дискуссии, которые вы внизу развили и содержание, которое вы предоставляете моим словам – это ваши выдумки. Ничего, в чем вы меня обвиняете, я не говорила, - написала звезда.

Напомним, что Ольга Куриленко сделала  ДНК-тест, который показал, что ее предки родом не из Украины. 

Ранее заболевшая коронавирусом Иванна Сахно рассказала о своем самочувствии.

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Теги: Ольга Куриленко, актриса, скандал
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Комментариев (4)
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Осталось 600 символов
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русский  (аноним)  10.05.2020, 16:19
Оценка:  0
русский
В сраку эту Украину, ей и в Англии хорошо!
Красногвардеец1    10.05.2020, 15:54
Оценка:  -22
Красногвардеец1
Давно всем во всём мире известно что быть украинкой гораздо хуже чем быть уличной проституткой-наркоманкой.
гость  (аноним)  10.05.2020, 15:43
Оценка:  0
гость
А ВОТ ПАРАД 1 МАЯ 1941 НА КРАСНОЙ ПЛ, М0СК0ВИТСКОЕ БЫДЛО ПРИВЕТСТВУЕТ БРАВЫХ НЕМЕЦКИХ ГЕНЕРАЛОВ, КОТОРЫЕ, ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ, ДАДУТ ПИЗ...ДЫ ПРОЛЕТАРСКИМ ВЫБЛЯДКАМ

https://www.youtube.co m/watch?v=wSNnitFvjpM
гость  (аноним)  10.05.2020, 15:42
Оценка:  0
гость
А ВОТ ССЫЛОЧКА НА СОВМЕСТНЫЙ ПАРАД ВЕРМАХТА И РАБСКО-ЕБУЧ..Й-КР-АРМИИ 1939

https://www.youtube.com/watch?t ime_continue=142&v=mOk0F69_kU M&feature=emb_logo

ТЕПЕРЬ МЫ ЗНАЕМ, КТО У М0СК0ВИТСКИХ ВЫБЛЯДКОВ БРАТЬЯ
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