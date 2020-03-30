Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Не могу сделать повторный тест": Ольга Куриленко ответила на вопросы фанов о COVID-19

Комментариев: 1
Голливудская актриса, у которой ранее обнаружили коронавирус, ответила на популярные вопросы о болезни.
"Не могу сделать повторный тест": Ольга Куриленко ответила на вопросы фанов о COVID-19
"Не могу сделать повторный тест": Ольга Куриленко ответила на вопросы фанов о COVID-19
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко , которая 15 марта сообщила, что заразилась коронавирусомответила на самые популярные вопросы своих подписчиков о COVID-19.

Читай также: “Думаю, я полностью выздоровела“: Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии

Так, на своей странице в Инстаграм 40-летняя артистка призналась, что не знает, где и когда заразилась. В одной из лондонских больниц ей сделали тест, который показал положительный результат. Однако в Ольги состояние не было тяжелым, поэтому актрису не госпитализировали.

Кроме того, Куриленко призналась, что находилась в изоляции вместе с сыном и няней. Звезда не знает, заболел ли ее сын Александр коронавирусом. По словам Ольги, что у мальчика нет никаких симптомов болезни.

“Пока и до сих пор у него не было никаких симптомов, только насморк в первую неделю моей болезни, но он и до этого у него был. Он быстро прошел“, - поделилась знаменитость.

Читай также: Отец Дэвида Бекхэма женится во время коронавирусной эпидемии

Также Куриленко отметила, что ее сын и няня не могут сделать тест. Даже у нее самой нет возможности перездать анализы так, как тесты сейчас в дефиците.

“К сожалению, из-за дефицита тестов в данный момент никто, кроме меня, в моей семье не смог сделать тест. По этой же причине я не могу сделать повторный тест себе. Самое главное, это то, что мы все хорошо себя чувствуем“, - написала актриса.

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19
Скриншот

Напомним, ранее Ольга Куриленко призналась, почему рассказала в соцсети о заражении COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ольга Куриленко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  30.03.2020, 10:04
Оценка:  0
гость
Она бы уже сдохла , если бы действительно была заражена коронавирусом. Оля покажи пилотку .
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь