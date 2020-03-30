"Не могу сделать повторный тест": Ольга Куриленко ответила на вопросы фанов о COVID-19

Голливудская актриса, у которой ранее обнаружили коронавирус, ответила на популярные вопросы о болезни.

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко , которая 15 марта сообщила, что заразилась коронавирусом, ответила на самые популярные вопросы своих подписчиков о COVID-19.

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Так, на своей странице в Инстаграм 40-летняя артистка призналась, что не знает, где и когда заразилась. В одной из лондонских больниц ей сделали тест, который показал положительный результат. Однако в Ольги состояние не было тяжелым, поэтому актрису не госпитализировали.

Кроме того, Куриленко призналась, что находилась в изоляции вместе с сыном и няней. Звезда не знает, заболел ли ее сын Александр коронавирусом. По словам Ольги, что у мальчика нет никаких симптомов болезни.

“Пока и до сих пор у него не было никаких симптомов, только насморк в первую неделю моей болезни, но он и до этого у него был. Он быстро прошел“, - поделилась знаменитость.

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Также Куриленко отметила, что ее сын и няня не могут сделать тест. Даже у нее самой нет возможности перездать анализы так, как тесты сейчас в дефиците.

“К сожалению, из-за дефицита тестов в данный момент никто, кроме меня, в моей семье не смог сделать тест. По этой же причине я не могу сделать повторный тест себе. Самое главное, это то, что мы все хорошо себя чувствуем“, - написала актриса.

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19 Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19 Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19 Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19 Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19 Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19 Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19 Скриншот

Ольга Куриленко ответила на популярные вопросы фанов о COVID-19 Скриншот

Напомним, ранее Ольга Куриленко призналась, почему рассказала в соцсети о заражении COVID-19.

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