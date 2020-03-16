У Ольги Куриленко диагностировали коронавирус

Голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила о болезни.

Всемирно известная французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко призналась, что у нее обнаружили коронавирус. Об этом кинозвезда рассказала на своей странице в Инстаграм.

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По словам, 40-летней знаменитости, она болеет уже неделю. А ее основные симптомы - повышенная температура и слабость. Сейчас Ольга находится в изоляции у себя дома.

“Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!“, - написала Куриленко.

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом скриншот

Ранее коронавирусом заразились голливудские актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон.

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