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У Ольги Куриленко диагностировали коронавирус

Комментариев: 3
Голливудская звезда украинского происхождения Ольга Куриленко сообщила о болезни.
У Ольги Куриленко диагностировали коронавирус
У Ольги Куриленко диагностировали коронавирус
Getty images

Всемирно известная французская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко призналась, что у нее обнаружили коронавирус. Об этом кинозвезда рассказала на своей странице в Инстаграм.

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По словам, 40-летней знаменитости, она болеет уже неделю. А ее основные симптомы - повышенная температура и слабость. Сейчас Ольга находится в изоляции у себя дома.

“Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!“, - написала Куриленко.

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
скриншот

Ранее коронавирусом заразились голливудские актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон.

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Теги: Ольга Куриленко, Коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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neuromus    16.03.2020, 10:57
Оценка:  0
neuromus
Скорейшего выздоровления!
гость  (аноним)  16.03.2020, 10:42
Оценка:  0
гость
Неужели сдохнет ((( кто первым Том Хенкс или она. Всех переживёт Заворотнюк
гость  (аноним)  16.03.2020, 09:37
Оценка:  +4
гость
Желаю выздоровления!
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