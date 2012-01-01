Ольга Куриленко призналась, что могла получить роль Чудо-женщины

Голливудская звезда украинского происхождения рассказала, почему отказалась от роли Чудо-женщины.

Всемирно известная модель и голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко впервые призналась, что проходила кастинг на роль Чудо-женщины. Об этом звезда рассказала во время интервью для The Hollywood Reporter.

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Так, артистка заявила, что после проб попала в список главных претенденток на роль супергероини Чудо-женщины в предыдущих частях. Ольге предлагали сыграть в фильме 2016 года “Бэтмен против Супермена“. Однако Куриленко приняла решение отказаться от роли.

Актриса призналась, что не хотела снова играть главную роль вместе с американским актером Беном Аффлеком. Отметим, в 2012 году Куриленко и Аффлек исполнили роли влюбленных в фильме “К чуду“.

Напомним, ранее Ольга Куриленко показала пикантное фото из душа.

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