Голливудский актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Супруги сдали анализ на коронавирус, который оказался положительным.

Известный американский актер, двукратный обладатель “Оскара“ Том Хэнкс и его супруга, актриса Рита Уилсон заразились коронавирусом. Жуткой новостью 63-летний артист поделился в своем Twitter-аккаунте.

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По словам звезды фильма “Форрест Гамп“, он и его жена почуствували себя плохо во время поездки в Австралию. Пара сдала анализы на коронавирус, которые показали положительные результаты.

“Рита и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным“, - написал Хэнкс.

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом Скриншот

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели карантин из-за коронавируса.

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