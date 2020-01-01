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Голливудский актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

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Супруги сдали анализ на коронавирус, который оказался положительным.
Голливудский актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Голливудский актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Getty images

Известный американский актер, двукратный обладатель “Оскара“ Том Хэнкс и его супруга, актриса Рита Уилсон заразились коронавирусом. Жуткой новостью 63-летний артист поделился в своем Twitter-аккаунте.

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По словам звезды фильма “Форрест Гамп“, он и его жена почуствували себя плохо во время поездки в Австралию. Пара сдала анализы на коронавирус, которые показали положительные результаты.

“Рита и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным“, - написал Хэнкс.

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Скриншот

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели карантин из-за коронавируса.

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Теги: Том Хэнкс, Коронавирус
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Источник: Ivona bigmir)net

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