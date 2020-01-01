"Красотка": Ольга Куриленко засветила стройные ноги в коротеньком платье

Голливудская звезда украинского происхождения запостила пикантное фото.

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников новой публикацией. Звезда в очередной раз поразила Сеть неотразимым внешним видом.

Читай также: Ольга Куриленко призналась, что могла получить роль Чудо-женщины

Так, на своей странице в Инстаграм Ольга опубликовала снимок, где она предстала в ультра коротком платье зеленого цвета с прозрачными рукавами. На фото 40-летняя артистка позировала на лестнице в изысканной обстановке.

Пользователи Сети оставили в комментариях восторженные отзывы. Многие отметили, что у Куриленко шикарные ноги.

Обалденный лук, Ольга красотка!!!❤️

Удивительные ноги!🔥

Хороша Ольга!!! Всегда красивая!! !!😉🤗

Потрясающая красота

Охх Оля 🍀

Прелесть❤️

Всегда великолепна ❤️ ❤️

Ножки хороши)

Красотулечка !!! 🌹

Шикарная улыбка 💐, - пишут подписчики Куриленко.

Ранее Ольга Куриленко показала пикантное фото в ванной.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.