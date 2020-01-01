"Красотка": Ольга Куриленко засветила стройные ноги в коротеньком платье
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников новой публикацией. Звезда в очередной раз поразила Сеть неотразимым внешним видом.
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Так, на своей странице в Инстаграм Ольга опубликовала снимок, где она предстала в ультра коротком платье зеленого цвета с прозрачными рукавами. На фото 40-летняя артистка позировала на лестнице в изысканной обстановке.
Пользователи Сети оставили в комментариях восторженные отзывы. Многие отметили, что у Куриленко шикарные ноги.
- Обалденный лук, Ольга красотка!!!❤️
- Удивительные ноги!🔥
- Хороша Ольга!!! Всегда красивая!! !!😉🤗
- Потрясающая красота
- Охх Оля 🍀
- Прелесть❤️
- Всегда великолепна ❤️ ❤️
- Ножки хороши)
- Красотулечка !!! 🌹
- Шикарная улыбка 💐, - пишут подписчики Куриленко.
Ранее Ольга Куриленко показала пикантное фото в ванной.
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