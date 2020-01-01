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"Красотка": Ольга Куриленко засветила стройные ноги в коротеньком платье

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Голливудская звезда украинского происхождения запостила пикантное фото.
"Красотка": Ольга Куриленко засветила стройные ноги в коротеньком платье
"Красотка": Ольга Куриленко засветила стройные ноги в коротеньком платье
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко порадовала поклонников новой публикацией. Звезда в очередной раз поразила Сеть неотразимым внешним видом.

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Так, на своей странице в Инстаграм Ольга опубликовала снимок, где она предстала в ультра коротком платье зеленого цвета с прозрачными рукавами. На фото 40-летняя артистка позировала на лестнице в изысканной обстановке.

Пользователи Сети оставили в комментариях восторженные отзывы. Многие отметили, что у Куриленко шикарные ноги.

  • Обалденный лук, Ольга красотка!!!❤️
  • Удивительные ноги!🔥
  • Хороша Ольга!!! Всегда красивая!! !!😉🤗
  • Потрясающая красота
  • Охх Оля 🍀
  • Прелесть❤️
  • Всегда великолепна ❤️ ❤️
  • Ножки хороши)
  • Красотулечка !!! 🌹
  • Шикарная улыбка 💐, - пишут подписчики Куриленко.

Ранее Ольга Куриленко показала пикантное фото в ванной.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivona bigmir)net

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