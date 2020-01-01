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"Думаю, я полностью выздоровела": Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии

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Голливудская звезда сообщила фанам, что у нее пропали симптомы коронавируса.
"Думаю, я полностью выздоровела": Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии
"Думаю, я полностью выздоровела": Ольга Куриленко рассказала о своем состоянии
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, которая ранее заразилась коронавирусом, сообщила поклонникам, что уже не имеет симптомов болезни.

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В воскресенье, 22 марта, 40-летняя артистка опубликовала редкое фото с 4-летним Александром по случаю Дня матери в Великобритании. А в описании к милому снимку Ольга написала о своем самочувствии. Кинозвезде кажется, что она уже выздоровела и коротко рассказала о том, как протекала болезнь.

“Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но потом он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном. Держитесь!!!“, - поделилась Куриленко.

У Ольги Куриленко коронавирус
У Ольги Куриленко коронавирус
Скриншот

Ранее Ольга Куриленко рассказала, как лечится от коронавируса.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivona bigmir)net

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