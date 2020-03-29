Отец Дэвида Бекхэма женится во время коронавирусной эпидемии

Тед Бекхэм и Хилари Мередит сообщили о помолвке.

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Отец Дэвида Бекхэма - 72-летний Тед Бекхэм объявил о намерении снова жениться. Его избранницей стала адвокат Хилари Мередит, которая младше Теда на 10 лет. С матерью футболиста - Сандрой Бекхэм старший прожил 33 года.

О предстоящей свадьбе Тед Бекхэм сообщил в Twitter.

В мире в настоящий момент происходят гораздо более важные вещи, но мы всё равно рады сообщить о нашей помолвке. Берегите близких, - говорится в посте.

Дэвид и Виктория Бекхэмы новость пока никак не прокомментировали.

Недавно мы писали, что фронтвумен The Hardkiss рассказала, как чуть не развелась с мужем.

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