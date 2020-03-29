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Отец Дэвида Бекхэма женится во время коронавирусной эпидемии

Комментариев: 1
Тед Бекхэм и Хилари Мередит сообщили о помолвке.
Отец Дэвида Бекхэма женится во время коронавирусной эпидемии
Отец Дэвида Бекхэма женится во время коронавирусной эпидемии
Instagram

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Отец Дэвида Бекхэма - 72-летний Тед Бекхэм объявил о намерении снова жениться. Его избранницей стала адвокат Хилари Мередит, которая младше Теда на 10 лет. С матерью футболиста - Сандрой Бекхэм старший прожил 33 года.

О предстоящей свадьбе Тед Бекхэм сообщил в Twitter.

В мире в настоящий момент происходят гораздо более важные вещи, но мы всё равно рады сообщить о нашей помолвке. Берегите близких, - говорится в посте.

Дэвид и Виктория Бекхэмы новость пока никак не прокомментировали. 

Недавно мы писали, что фронтвумен The Hardkiss рассказала, как чуть не развелась с мужем.

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Теги: отец, Дэвид Бекхэм, свадьба
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  29.03.2020, 16:14
Оценка:  0
гость
ДЭВИД, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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