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Фронтвумен The Hardkiss рассказала, как чуть не развелась с мужем

Комментариев: 2
Юлия Санина и Вал Бебко вместе уже 11 лет.
Юлия Санина рассказала, как чуть не развелась с мужем
Юлия Санина рассказала, как чуть не развелась с мужем
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У Юлии Саниной и Вала Бебко союз не только семейный, но и творческий - они оба участники группы The Hardkiss. Звездные супруги вместе уже 11 лет, у них есть четырехлетний сын Даниил. Поклонники обожают пару Юли и Вала, хотя когда-то у влюбленных был сложный период, в который они едва не развелись. Об этом Юля Санина рассказала в YouTube-проекте Маши Ефросининой “Экзамен“.

В тот период Юлия и Вал не только занимались воспитанием маленького ребенка, а еще записывали новый альбом, готовились к масштабному шоу и строили дом.

Нормальные люди таких четыре стрессовых направления в один период не сводят, - отмечает певица.

Когда супруги поняли, что стали отдаляться друг от друга, они решили “громко и жестко“ поговорить. По словам Юлии, это произошло на гастролях.

Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все-равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось, - поделилась Санина.

Накануне участники “The Hardkiss“ показали, как выглядели в юности.

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Теги: The Hardkiss, Юлия Санина, Вал Бебко, отношения
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.03.2020, 11:05
Оценка:  0
гость
В большинстве случаев, у кого борода , маленький член.
гость  (аноним)  29.03.2020, 10:20
Оценка:  -1
гость
На самом деле, после того как я её тpaxнул своим 23см члeном. Она хотела развестись с мужем , потому что у него 14см. И она не знала до меня, что значит быть выeбаной. Ей всё время пипеткой по влагалищу водили.
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