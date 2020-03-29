Фронтвумен The Hardkiss рассказала, как чуть не развелась с мужем

Юлия Санина и Вал Бебко вместе уже 11 лет.

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У Юлии Саниной и Вала Бебко союз не только семейный, но и творческий - они оба участники группы The Hardkiss. Звездные супруги вместе уже 11 лет, у них есть четырехлетний сын Даниил. Поклонники обожают пару Юли и Вала, хотя когда-то у влюбленных был сложный период, в который они едва не развелись. Об этом Юля Санина рассказала в YouTube-проекте Маши Ефросининой “Экзамен“.

В тот период Юлия и Вал не только занимались воспитанием маленького ребенка, а еще записывали новый альбом, готовились к масштабному шоу и строили дом.

Нормальные люди таких четыре стрессовых направления в один период не сводят, - отмечает певица.

Когда супруги поняли, что стали отдаляться друг от друга, они решили “громко и жестко“ поговорить. По словам Юлии, это произошло на гастролях.

Когда ты понимаешь, что нет искры в глазах, когда просто усталость в глазах от всего, от всех и от друг друга, что самое ужасное. Когда нет поддержки и когда уже просто все-равно. И тогда мы поняли, либо нужно что-то менять, либо заканчивать. И мы решили, что нужно менять. И уже через неделю после работы над отношениями все поменялось, - поделилась Санина.

Накануне участники “The Hardkiss“ показали, как выглядели в юности.

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