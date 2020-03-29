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Ким и Кортни Кардашьян подрались на камеру: видео

Комментариев: 2
Сестры не сошлись во мнениях.
Ким и Кортни Кардашьян подрались на камеру: видео
Ким и Кортни Кардашьян подрались на камеру: видео
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39-летняя Ким и 40-летняя Кортни Кардашьян подрались прямо во время съемок собственного шоу. Во время нового выпуска реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ произошло то, чего от звездных сестер мало кто ожидал.

Все началось, когда Ким, Кортни и Кендалл обсуждали, что Кайли Дженнер слишком больна, чтобы лететь в Париж на показ мод, которая проходила в марте этого года. Ким прокомментировала, что на месте Кайли, она все равно бы выполнила свою работу, независимо от самочувствия. Чего бы, по словам знаменитости, не сделала бы Кортни.

После этого ситуация накалилась и Кортни набросилась на Ким, на что та ответила пощечинами.

Ранее Ким Кардашьян рассказала, как белье из ее коллекции помогает жертвам COVID-19.

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Теги: Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян
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Комментариев (3)
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pусский  (аноним)  29.03.2020, 16:54
Оценка:  0
pусский
Я жив-здоров, бля, и рад за всех не сдохших укропов! А эта "драка" - это как по пизде ладошкой похлопать, обе долбились с ниггерами-боксёрами, они умеют ёбнуть лучше многих укропейцев, то ПОСТАНОВКА!
гость  (аноним)  29.03.2020, 15:55
Оценка:  -1
гость
ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М@СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М@СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  29.03.2020, 15:23
Оценка:  0
гость
Мозг не только в сраке, но и плавно перетек в голову, заполнив отсутствие мозгов....Сракатые, жирные тетки, ведущие бессмысленный образ жизни
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