Ким и Кортни Кардашьян подрались на камеру: видео

Сестры не сошлись во мнениях.

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39-летняя Ким и 40-летняя Кортни Кардашьян подрались прямо во время съемок собственного шоу. Во время нового выпуска реалити-шоу “Семейство Кардашьян“ произошло то, чего от звездных сестер мало кто ожидал.

Все началось, когда Ким, Кортни и Кендалл обсуждали, что Кайли Дженнер слишком больна, чтобы лететь в Париж на показ мод, которая проходила в марте этого года. Ким прокомментировала, что на месте Кайли, она все равно бы выполнила свою работу, независимо от самочувствия. Чего бы, по словам знаменитости, не сделала бы Кортни.

После этого ситуация накалилась и Кортни набросилась на Ким, на что та ответила пощечинами.

Ранее Ким Кардашьян рассказала, как белье из ее коллекции помогает жертвам COVID-19.

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