Светская львица отметила, что пятую часть своей прибыли пожертвует на нужды тех, кто пострадал от COVID-19.

Кардашьян рассказала, как белье из ее коллекции помогает жертвам COVID-19 instagram.com/kimkardashian

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Американская звезда реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян рассказала о своей помощи тем, кто пострадал от китайского коронавируса. В Инстаграм светская львица написала длинный пост, в котором отметила, что активно помогает семьям с маленькими детьми, пострадавшим от эпидемии COVID-19, с помощью инициативы baby2baby.

На деньги, которые собирает благотворительный фонд, маленьким жертвам коронавируса покупают необходимые вещи, в том числе, памперсы, средства гигиены и одеяла. Также Ким Кардашьян, которая с недавних пор является дизайнером белья, отметила, что на днях презентовала новую коллекцию продукции - и теперь будет жертвовать на благотворительность 20 % средств от ее продажи.

К публикации Ким добавила фото, на котором позирует в полупрозрачном белом боди собственного бренда.

Как мать, помощь нуждающимся семьям в это время особенно важна для меня. @ baby2baby находится на месте, предоставляя предметы первой необходимости детям и семьям, пострадавшим от COVID-19, и круглосуточно работает над тем, чтобы достать им подгузники, одеяла, средства гигиены, школьные принадлежности и многое другое. Сегодня @skims пополнит нашу любимую коллекцию хлопка и поможет пожертвовать 20% от прибыли в программу реагирования на чрезвычайные ситуации @ Baby2baby COVID-19, чтобы поддержать их миссию по обеспечению базовых предметов первой необходимости нуждающимся детям и семьям, - написала Ким.

Кардашьян рассказала, как белье из ее коллекции помогает жертвам COVID-19 instagram.com/kimkardashian

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