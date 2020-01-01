40-летняя Ольга Куриленко поразила стройной фигурой в бикини

Знаменитая актриса похвасталась снимком с отдыха.

Голливудская актриса и модель Ольга Куриленко, которая родом из украинского города Бердянск, в очередной раз поразила фанов своей стройностью. Кинозвезда разместила в Сети эффектный кадр с отдыха.

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя “Девушка Бонда“ опубликовала фотографию, где она предстала в бикини белого цвета. Куриленко соблазнительно позировала на яхте на фоне морского пейзажа. А в описании к пикантному снимку актриса пожелала подписчикам хорошей недели.

Ольга Куриленко поразила стройной фигурой в бикини Скриншот

Ранее Ольга Куриленко отреагировала на скандал вокруг ее заявления о том, что она не украинка.

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