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40-летняя Ольга Куриленко поразила стройной фигурой в бикини

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Знаменитая актриса похвасталась снимком с отдыха.
40-летняя Ольга Куриленко поразила стройной фигурой в бикини
40-летняя Ольга Куриленко поразила стройной фигурой в бикини
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель Ольга Куриленко, которая родом из украинского города Бердянск, в очередной раз поразила фанов своей стройностью. Кинозвезда разместила в Сети эффектный кадр с отдыха.

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На своей странице в Инстаграм 40-летняя “Девушка Бонда“ опубликовала фотографию, где она предстала в бикини белого цвета. Куриленко соблазнительно позировала на яхте на фоне морского пейзажа. А в описании к пикантному снимку актриса пожелала подписчикам хорошей недели.

Ольга Куриленко поразила стройной фигурой в бикини
Ольга Куриленко поразила стройной фигурой в бикини
Скриншот

Ранее Ольга Куриленко отреагировала на скандал вокруг ее заявления о том, что она не украинка.

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Теги: Ольга Куриленко
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Источник: Ivоna bigmir)net

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