"Самый родной": Ольга Фреймут поделилась милым снимком с мужем

Ведущая поздравила супруга с Днем ангела.

Популярная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут очаровала пользователей Сети новой публикацией. Знаменитость поделилась семейным кадром.

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Так, на своей странице в Instagram Ольга опубликовала фото, на которых она позирует в объятиях своего супруга Владимира Локотко. Ольга одета в рубашку с цветочным принтом и розовые штаны. А Владимир предстал в коричневой футболке и светлых штанах.

“Вітаю мого найріднішого Володимира і всіх Володимирів з Днем Ангела“, - написала Фреймут.

Ольга Фреймут поделилась милым снимком с мужем instagram.com/freimutolia

Отметим, что спустя несколько часов Ольга решила удалить со своей страницы новое фото с мужем.

Ранее Фреймут показала архивные фото 8-летней давности.

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