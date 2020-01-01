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"Хочется вернуться в тот день": Фреймут показала архивные фото 8-летней давности

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Экс-ведущая "Ревизора" поделилась снимками с отдыха в Италии в 2012 году.
"Хочется вернуться в тот день": Фреймут показала архивные фото 8-летней давности
"Хочется вернуться в тот день": Фреймут показала архивные фото 8-летней давности
instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая, экс-звезда шоу “Ревизор“, писательница и издательница Ольга Фреймут  поделилась с поклонниками воспоминаниями о летнем отдыхе в Италии в 2012 году.

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На своей станице в Инстаграм знаменитость запостила архивные снимки 8-летней давности с отпуска на морском курорте Порто Черво. На одном из фото она позировала в длинном зеленом платье и кожаной куртке на фоне морской бухты.

“Так хочется вернуться в тот день. Июль 2012“, - подписала телезвезда.

Ольга Фреймут показала архивные фото 8-летней давности
Ольга Фреймут показала архивные фото 8-летней давности
Скриншот

Еще один кадр из Италии появился в разделе Сторис. На снимке Ольга предстала в черной кофте и белых шортах и без макияжа. Фреймут позировала на яхте на фоне воды и гор.

“Скучаю“, - написала на английском языке ведущая.

Ольга Фреймут показала архивные фото 8-летней давности
Ольга Фреймут показала архивные фото 8-летней давности
Скриншот

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким фото 2-летней дочери Евдокии.

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: Ivоna bigmir)net

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