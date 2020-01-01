Ведущая опубликовала кадр из пикантной фотосессии.

"Разрешено ли это по этикету?": Фреймут засветила обнаженную грудь на фото instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая, экс-звезда шоу “Ревизор“, писательница и издательница Ольга Фреймут удивила поклонников откровенным кадром. 38-летняя знаменитость, которая недавно официально стала амбасадором и преподавателем Академии этикета “Debrett’s“, оголилась на камеру.

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Так, на своей странице в Инстаграм всегда сдержанная Ольга решила опубликовать эффектный кадр из черно-белой фотосессии. На архивном снимке Фремут позировала без белья, прикрыв обнаженную грудь пиджаком.

“Старомодне фото на плівку“, - подписала фото ведущая.

Фреймут засветила обнаженную грудь скриншот

Многие поклонники Ольги отметили, что снимок получился очень эффектным. А некоторые пользователи Сети поинтересовались, разрешено ли по правилам этикета публиковать подобные фото.

Як же стильно та естетично😍

Навіщо це фото сюди викладати - такій Панянці?)

Вау! Неожиданно!!

Олю, ви неймовірна жінка🖤🤍

дуже гарне фото) Можна дізнатися чи доцільно викладати у соцмережі естетичні, але трохи оголені фотокартки? І чи дозволено це за етикетом?

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким фото 2-летней дочери Евдокии.

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