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"Разрешено ли это по этикету?": Фреймут засветила обнаженную грудь на фото

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Ведущая опубликовала кадр из пикантной фотосессии.
"Разрешено ли это по этикету?": Фреймут засветила обнаженную грудь на фото
"Разрешено ли это по этикету?": Фреймут засветила обнаженную грудь на фото
instagram.com/freimutolia

Украинская ведущая, экс-звезда шоу “Ревизор“, писательница и издательница Ольга Фреймут  удивила поклонников откровенным кадром. 38-летняя знаменитость, которая недавно официально стала амбасадором и преподавателем  Академии этикета “Debrett’s“, оголилась на камеру.

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Так, на своей странице в Инстаграм всегда сдержанная Ольга решила опубликовать эффектный кадр из черно-белой фотосессии. На архивном снимке Фремут позировала без белья, прикрыв обнаженную грудь пиджаком.

“Старомодне фото на плівку“, - подписала фото ведущая.

Фреймут засветила обнаженную грудь
Фреймут засветила обнаженную грудь
скриншот

Многие поклонники Ольги отметили, что снимок получился очень эффектным. А некоторые пользователи Сети поинтересовались, разрешено ли по правилам этикета публиковать подобные фото.

  • Як же стильно та естетично😍
  • Навіщо це фото сюди викладати - такій Панянці?)
  • Вау! Неожиданно!!
  • Олю, ви неймовірна жінка🖤🤍
  • дуже гарне фото) Можна дізнатися чи доцільно викладати у соцмережі естетичні, але трохи оголені фотокартки? І чи дозволено це за етикетом?

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким фото 2-летней дочери Евдокии.

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: ivona)bigmir.net

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