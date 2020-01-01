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"Когда тебе 38...": Ольга Фреймут рассказала о преимуществах своего возраста

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Ведущая поделилась личным признанием.
"Когда тебе 38...": Ольга Фреймут рассказала о преимуществах своего возраста
"Когда тебе 38...": Ольга Фреймут рассказала о преимуществах своего возраста
instagram.com/freimutolia

Известная украинская ведущая, писательница и издательница Ольга Фреймут поделилась с поклонниками личным признанием.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала фото с прогулки на яхте по Днепру. А в описании к свежему кадру 38-летняя Ольга рассказала о недостатках и преимуществах своего возраста.

“Коли тобі 38:
- Спідниця до п’ят більше не додає загадковості, а радше віку.
- Люди роблять компліменти твоїй дочці. А потім вже й тобі з ввічливості.
- На вечірках біля басейну твої ровесниці в сарафанах, а не в купальниках. А ті, які сміливіші і зайшли у воду, вище плечей не підіймаються. Або сидять у воді, поки не засмеркається.
Але, коли тобі 38 - ти нарешті захоплюєшся собою, знаєш, чого хочеш.
Ти бачиш, як з роками зросла в своїх очах. І ти собою нарешті пишаєшся“, - написала Фреймут.

Ольга Фреймут рассказала о преимуществах своего возраста
Ольга Фреймут рассказала о преимуществах своего возраста
скриншот

Многие пользователи Сети согласились с мнением ведущей:

  • Сильный пост
  • Ви праві!!!!на всі 100
  • Як мудро сказано ❤️
  • Очень красиво сказано👍
  • 💯👍У мене син, але все інше точно 😁

Напомним, ранее Ольга Фреймут поделилась редким фото 2-летней дочери Евдокии.

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Теги: Ольга Фреймут
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Источник: Ivona bigmir)net

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