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Улыбка Падалко: Украинские звезды и международные СМИ прокомментировали инцидент

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Женя Кот, Юрий Горбунов, MELOVIN Злата Огневич, Валентина Хамайко, Соломия Витвицкая, Егор Гордеев, Неля Шовкопляс, Ольга Фреймут поддержали Маричку Падалко и ее улыбку.

Улыбка Падалко: Украинские звезды и международные СМИ прокомментировали инцидент
Улыбка Падалко: Украинские звезды и международные СМИ прокомментировали инцидент
Пресс-служба

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15 июля, во время утреннего прямого эфира новостей ТСН на 1+1, у телеведущей Марички Падалко выпала часть переднего зуба. Маричка в этот момент не растерялась и продолжила говорить, будто ничего не произошло.

Внимательная зрительница блогер Ekulka это заметила и выложила в Instagram видео со словами восхищения профессионализмом и выдержкой Марички.

Видео моментально набрало тысячи лайков и комментов и разлетелось по всем новостям в Украине и за рубежом.

Улыбка Падалко: Украинские звезды и международные СМИ прокомментировали инцидент
Улыбка Падалко: Украинские звезды и международные СМИ прокомментировали инцидент
Пресс-служба


Как отметил ведущий Сніданка с 1+1 Егор Гордеев: «Маричка Падалко стала героиней дня. Разве что CNN не показали историю Марички». Между тем рассказали культовые медиа Великобритании, США, Турции, Ирландии, Франции, Австралии, Мексики в частности, The Sun, Mirror, New York Post и др.

Падалко на следующее утро вышла в прямой эфир ТСН и показала сияющую улыбку, - миллионы зрителей прильнули к экрану и писали свои комментарии.

Улыбка Падалко: Украинские звезды и международные СМИ прокомментировали инцидент
Улыбка Падалко: Украинские звезды и международные СМИ прокомментировали инцидент
Пресс-служба


Маричка поблагодарила за поддержку:

Я считала, что это останется незамеченным, и мы об этом никогда не будем вспоминать, но мы недооценили внимательность наших зрителей. Я до поздней ночи не могла уснуть и от количества комментариев, и слов поддержки. И я очень благодарна зрителям и особенно поддержке коллег, потому что в такой ситуации - это самое главное. Спасибо.... 


В Instagram звезда добавила, что хочет жить сегодняшним днём, а не вчерашним.

Улыбка Падалко: Украинские звезды и международные СМИ прокомментировали инцидент
Улыбка Падалко: Украинские звезды и международные СМИ прокомментировали инцидент
Пресс-служба


Ведущая Сніданка з 1+1 Неля Шовкопляс отметила, что Маричка из тех людей, которые не боятся, когда что-то идет не по плану в прямом эфире:

Маричка, ты огромный молодец, ты над всеми казусами умеешь посмеяться и не делать из этого огромной трагедии.

 

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Слова поддержки написали - шоумен и продюсер Юрий Горбунов, ведущая Сніданку. Вихідний Валентина Хамайко, коллега по ТСН Соломия Витвицкая, танцовщик-хореограф Евгений Кот, певица Злата Огневич, ведущая Леся Никитюк, диетолог Наталия Самойленко, судья Танцев со звездами Влад Яма, ведущая 2+2 Екатерина Нестеренко, ведущая и эксперт по этикету Ольга Фреймут, основатель фонда Таблеточки Оля Кудиненко и многие другие.

Горбунов:

Браво !

Валентина Хамайко: 

Маричка, выдержка и спокойствие - это самое сильное, что есть в каждой женщине!!! А еще ты мега профессионал .

Женя Кот
Женя Кот
Пресс-служба

Женя Кот:

Друзья, хочу поддержать очень смелого и крутого профессионала - ведущую новостей Маричку Падалко. Вы невероятная, смелая и крутая женщина. Огромное спасибо за то, что вы такой профессионал своего дела. Вы лучшая!

Злата Огневич: 

Главное, что я хочу сказать - Маричка, вы профессионал с большой буквы. Честно я не знаю, что бы я делала на вашем месте, если бы это случилось со мной во время прямого эфира. Маричка - вы мой Герой 

Соломия Витвицкая: 

Ты мега крутая!) Даже глазом не моргнула!) Я до последнего думала, что это жвачка! Респект за реакцию!)

Улыбка Падалко: Украинские звезды и международные СМИ прокомментировали инцидент
Улыбка Падалко: Украинские звезды и международные СМИ прокомментировали инцидент
Пресс-служба


Наталия Самойленко: 

Маричка, вы мегакрута! Я смотрела эти новости в прямом эфире и ничего не заметила)).


 

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Оля Кудиненко: 

Маричка, ти супер Мага профи! Восхищена тобой в очередной раз! И, надеюсь, это было не больно.

Екатерина Нестеренко:

Маричка, ты непревзойденная - выдержка + профессионализм


Фреймут :

Маричка, восхищаюсь тобой! Такой могла быть реакция только королевы! Невероятная девушка!

Melovin:

Максимально профессионально. Браво!

Ранее мы писали, что Маричка Падалко сделала с дочерьми аутентичные писанки.

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Теги: Маричка Падалко, казус, прямой эфир
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Источник: IVONA)bigmir.net

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