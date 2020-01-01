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"Рассчитывали напасть на беззащитную": Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой

Спецтема: ТВ и телешоу
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Новые расследования мошеннических схем выходят каждый вторник в 19:00 в "Аферистах в сетях" на Новом канале.

Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
Пресс-служба

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К ведущей проекта “Аферисты в сетях“ (Новый канал) ворвались незнакомцы, представившись сотрудниками СБУ, и устроили обыск

Еще одна съемка могла закончиться для Елены-Кристины Лебедь трагически, если бы не крепкие парни из ее команды.

Об этом сообщает пресс-служба Нового канала.

Дело в том, что в квартиру, где ведущая проводила расследование, ворвались двое незнакомцев. Мужчины представились работниками СБУ и начали в помещении обыск, в результате которого нашли наркотики.

А началось все с невинного предложения на сайте знакомств, – вспоминает Елена-Кристина Лебедь. – Мне написала итальянка Франческа и сразу же предложила отправить одежду. Пояснила, что занимается бизнесом в Милане и хочет, чтобы я тестировала фирменные итальянские шмотки.

Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
Пресс-служба

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Платить, написала незнакомка, она не сможет. Зато одежду будет отправлять бесплатно, да еще и каждый месяц.

Для любой девушки это работа мечты, – говорит ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год успешно разоблачает мошенников. – И одежду Франческа прислала новую, даже с бирками. Правда, не из Италии, а из Одессы. Это первое, что нас насторожило. В переписке мы также договорились о точном времени примерки. От меня Франческа ждала фото в ее одежде.

Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
Пресс-служба

Но в момент примерки в квартиру Елены-Кристины Лебедь ворвались незнакомцы. Мужчины были частью мошеннической схемы – знали адрес, по которому присылали посылку, и точное время, когда ведущая будет дома. Они мельком показали свои липовые удостоверения сотрудников СБУ и помахали пакетиком с мукой, которую выдали за наркотики. Аферисты рассчитывали, что Елена-Кристина Лебедь растеряется и попытается откупиться от тюрьмы.

Они рассчитывают попасть на беззащитных девушек, которые не смогут дать им отпор, – объясняет ведущая Нового канала. – Поэтому моя рекомендация – никогда ничего не берите в интернете от незнакомцев бесплатно.

Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
Елене-Кристине Лебедь угрожали тюрьмой за хранение наркотиков
Пресс-служба

Ранее мы писали, что Елена-Кристина Лебедь очаровала новыми фото в купальнике. 

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Теги: Елена- Кристина Лебедь, Аферисты в Сети
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Источник: IVONA)bigmir.net

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