Ведущая проекта "Аферисты в сетях" (Новый канал) продемонстрировала разнообразие пляжных образов в своем гардеробе.

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В этом году летний отпуск у большинства украинцев пройдет не так, как они планировали. Но это вовсе не повод не доставать из шкафа купальники. Покрасоваться в пляжных образах всегда можно в Одесской или Херсонской областях. А если возможности поехать куда-то нет – то и на базах отдыха у с бассейна. В каких же купальниках ты будешь выглядеть этим летом стильно? Рекомендует Елена-Кристина Лебедь.

Купальники с животным принтом

ТОП-5 модных купальников Елены-Кристины Лебедь Пресс-служба

Купальники с узорами, напоминающими окраску тигров, зебр, леопардов остаются актуальными еще в этом сезоне. Поэтому можете смело вытаскивать их из своих гардеробов. У Елены-Кристины Лебедь, к примеру, купальник украшает не только принт, но и форма – смежный с глубоким вырезом спереди.

Бикини в темных оттенках

ТОП-5 модных купальников Елены-Кристины Лебедь Пресс-служба

Такие купальники остаются мейнстримом из года в год. Они простые и одновременно очень стильные. А еще выполняют важнейшую задачу – подчеркивают стройность фигуры и делают ее визуально более подтянутой.

Купальник с рюшами

ТОП-5 модных купальников Елены-Кристины Лебедь Пресс-служба

Такой пляжный образ обязывает тебя попивать коктейли где-то на Тенерифе. Но пока это нереально, дополни свой купальник модными аксессуарами и широкополой шляпой, и ты будешь самой стильной на этом пляже.

Купальник с открытыми плечами

ТОП-5 модных купальников Елены-Кристины Лебедь Пресс-служба

В этом образе загар будет наиболее равномерным. Кроме того, такие купальники в этом сезоне очень актуальны. Ведущая "Аферистов в сетях" добавила кокетливости еще и благодаря узору – она выбрала купальник, на котором изображены фрукты, коктейли, очки и другие летние штучки.

Смежный купальник в стиле болельщицы

ТОП-5 модных купальников Елены-Кристины Лебедь Пресс-служба

На этот раз выбор ведущей "Аферистов в сетях" – проекта, который не один год с успехом показывает Новый канал, – пал на закрытый спортивный купальник. Изюминка его в надписи "Bulls" и номере "1". Если надеть с таким купальником джинсовые шорты, то смело можно отправляться на матч "Чикаго Буллз".

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