Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Его просто не стали спасать": Костромичева поразила рассказом о смерти отца

Комментариев: 1
Популярная телеведущая поделилась болезненными воспоминаниями с Машей Ефросининой.

"Его просто не стали спасать": Костромичева поразила рассказом о смерти отца
Пресс-служба

Читай также: День рождения Мишель Родригес: интересные факты о звезде "Форсажа"

Супермодель с мировым именем и ведущая проекта "Топ-модель по-украински" (Новый канал) Алла Костромичева разоткровенничалась в интервью Маше Ефросининой

Оказывается, в жизни знаменитости, чей успех и красота вдохновляют, все не так безоблачно, как кажется на первый взгляд.

Когда Костромичевой было 13 лет, она потеряла самого близкого человека — отца. Раньше модель никогда не рассказывала, от чего он умер, но на такое откровение она решилась в интервью Маше Ефросининой в рамках ее YouTube-проекта «Экзамен на откровенность».

Однажды я проснулась от того, что мама плачет и обзванивает родственников. Только спустя некоторое время она сказала, что папа ночью умер… У него случился инфаркт, — призналась ведущая Нового канала. Это было 27 июня, в ночь перед 28-м, когда всех уже отпустили на праздник (День Конституции Украины, — прим. ред.).

"Его просто не стали спасать": Костромичева поразила рассказом о смерти отца
Пресс-служба

Читай также: "Нелегко быть женой миллионера": Алла Костромичева раскрыла всю правду о своем браке

Возможно, в другой день отца Аллы удалось бы спасти. Но, по трагическому стечению обстоятельств, именно тогда врачей не было на месте.

Скорая приехала, но они даже не стали его спасать. Отца увезли в больницу, там он был еще жив. Но никто ничего не делал — сказали, что кардиолога нет на месте. Думаю, можно было попробовать его спасти, — рассказала Костромичева. — Мама рассказывала, что отец умер у нее на руках.

На похороны Аллу не взяли — мама берегла нервы маленькой дочери, и оставила ее с тетей. Модель до сих пор бережет самые теплые воспоминания об отце и говорит о нем с невероятной любовью.

Ранее мы писали, что Алла Костромичева рассказала о характере мужа. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алла Костромичева, семьи
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.07.2020, 14:17
Оценка:  0
гость
АЛЛА, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь