"Писанки hand-made": Маричка Падалко с дочками похвастались техникой росписи
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Популярная телеведущая Маричка Падалко показала, как готовится с дочками к празднику Пасхи. В Инстаграм знаменитость добавила фото и видео, на которых они расписывают яйца в особой старинной технике. Чтобы узор получился правильным - семья связалась по Сети с мастером волынской росписи и под ее руководством создает свои шедевры для “пасхальной корзинки“.
Писанки hand-made. Почти 2:00 скайпу с Марией Булюк с Волыни трудились в поте лица. Карантин просто открывает новые возможности. А что вы начали делать в карантин через скайп?, - написала Маричка.
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Подписчики Марички похвалили ее и дочек и отметили, что писанки получились необычайно красивыми и “соответствуют всем правилам“:
- Молодцы! Я из Буковины, смотрю, что у вас хорошо получилось
- Маричка у тебя с девочками вышли хорошие писанки
- Маричка, вы молодцы! Вы очень хорошо учитесь на карантине выживать и не падать духом!
- Писаночка в дівочому колі, це прекрасно🥚🎨🤗
- 👍👍👍🇺🇦💐💐💐, - написали в Сети.
Посмотреть видео, как Миричка с дочками расписывает яйца к празднику можно тут:
Ранее мы писали, чего нельзя делать в Великую Субботу перед Пасхой.
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