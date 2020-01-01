Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Писанки hand-made": Маричка Падалко с дочками похвастались техникой росписи

Комментариев: 0
Телеведущая выставила фото праздничных расписанных яиц .

"Писанки hand-made": Маричка Падалко с дочками похвастались волынской техникой
instagram.com/marichkapadalko

Читай также: Пасха 2020 дома: Где и когда смотреть трансляцию праздничных богослужений

Популярная телеведущая Маричка Падалко показала, как готовится с дочками к празднику Пасхи. В Инстаграм знаменитость добавила фото и видео, на которых они расписывают яйца в особой старинной технике. Чтобы узор получился правильным - семья связалась по Сети с мастером волынской росписи и под ее руководством создает свои шедевры для “пасхальной корзинки“.

Писанки hand-made. Почти 2:00 скайпу с Марией Булюк с Волыни трудились в поте лица. Карантин просто открывает новые возможности. А что вы начали делать в карантин через скайп?, - написала Маричка.

"Писанки hand-made": Маричка Падалко с дочками похвастались волынской техникой
instagram.com/marichkapadalko

"Писанки hand-made": Маричка Падалко с дочками похвастались волынской техникой
instagram.com/marichkapadalko

Читай также: Хозяюшка в деле: Жена Комарова украсила пасхальные яйца и поразила Сеть

Подписчики Марички похвалили ее и дочек и отметили, что писанки получились необычайно красивыми и “соответствуют всем правилам“:

  • Молодцы! Я из Буковины, смотрю, что у вас хорошо получилось
  • Маричка у тебя с девочками вышли хорошие писанки
  • Маричка, вы молодцы! Вы очень хорошо учитесь на карантине выживать и не падать духом!
  • Писаночка в дівочому колі, це прекрасно🥚🎨🤗
  • 👍👍👍🇺🇦💐💐💐, - написали в Сети.

Посмотреть видео, как Миричка с дочками расписывает яйца к празднику можно тут:

Марічка Падалко
0:00 / 00:26

Ранее мы писали, чего нельзя делать в Великую Субботу перед Пасхой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Пасха-2020, Пасха, писанки, Маричка Падалко, дети звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь