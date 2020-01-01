"Писанки hand-made": Маричка Падалко с дочками похвастались техникой росписи

Телеведущая выставила фото праздничных расписанных яиц .

"Писанки hand-made": Маричка Падалко с дочками похвастались волынской техникой instagram.com/marichkapadalko

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Популярная телеведущая Маричка Падалко показала, как готовится с дочками к празднику Пасхи. В Инстаграм знаменитость добавила фото и видео, на которых они расписывают яйца в особой старинной технике. Чтобы узор получился правильным - семья связалась по Сети с мастером волынской росписи и под ее руководством создает свои шедевры для “пасхальной корзинки“.

Писанки hand-made. Почти 2:00 скайпу с Марией Булюк с Волыни трудились в поте лица. Карантин просто открывает новые возможности. А что вы начали делать в карантин через скайп?, - написала Маричка.

"Писанки hand-made": Маричка Падалко с дочками похвастались волынской техникой instagram.com/marichkapadalko

"Писанки hand-made": Маричка Падалко с дочками похвастались волынской техникой instagram.com/marichkapadalko

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Подписчики Марички похвалили ее и дочек и отметили, что писанки получились необычайно красивыми и “соответствуют всем правилам“:

Молодцы! Я из Буковины, смотрю, что у вас хорошо получилось

Маричка у тебя с девочками вышли хорошие писанки

Маричка, вы молодцы! Вы очень хорошо учитесь на карантине выживать и не падать духом!

Писаночка в дівочому колі, це прекрасно🥚🎨🤗

👍👍👍🇺🇦💐💐💐, - написали в Сети.

Посмотреть видео, как Миричка с дочками расписывает яйца к празднику можно тут:

Марічка Падалко 0:00 / 00:26

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