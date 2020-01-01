Победитель "Танцев со звездами" и его супруга позировали в одном белье .

"Какие страстные": Женя Кот разгорячил Сеть откровенными фото с женой instagram.com/kot_jenya

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Победитель 6 сезона популярного проекта "Танцы со звездами" хореограф Женя Кот очаровал Сеть откровенной фотосессией с женой.

В Инстаграм танцовщик добавила несколько подборок снимков, на которых они с Натальей позируют в одном белье. В нескольких кадрах пара целуется.

Как ваша половинка подписана у вас в телефоне? 📱 У меня @tatarintseva_official подписана как КУКУРУЗКА 🌽😋 #половинаполовинки #couplesgoals #коты, - написал Евгений.

"Какие страстные": Женя Кот разгорячил Сеть откровенными фото с женой instagram.com/kot_jenya

"Какие страстные": Женя Кот разгорячил Сеть откровенными фото с женой instagram.com/kot_jenya

"Какие страстные": Женя Кот разгорячил Сеть откровенными фото с женой instagram.com/kot_jenya

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Фолловеры похвалили снимки пары и подчеркнули их сексуальность:

Это была долгая фотосессия? 😊Отличные фото! 😍😍😍👏👏👏👍👍👍

Хто-небудь зателефонуйте пожежним, тому що цей пост🔥🔥🔥 Правда?

Талант, грация, любовь! 🔥🔥🔥

Какие страстные фото! Вау!Любви вам на всю жизнь🔥😻

Красавчики😘😘😘, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что TAYANNA позировала без одежды.

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