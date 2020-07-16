"Мишина, ты ли это?": Холостячка засветилась в пикантном образе

Ксения Мишина показала бекстейджи со съемок, на которых примерила разноцветные парики .

"Мишина, ты ли это?": Холостячка засветилась в откровенном образе instagram.com/misha.k.ua

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Актриса театра и кино Ксения Мишина, которая станет героиней нового реалити “Холостячка“ на СТБ, удивила снимками в неожиданных образах.

В Инстаграм звезда, которую часто называют самой красивой украинской знаменитостью, показала бекстейджи со съемок, на которых появилась в ярко-рыжем и белом париках с волосами по пояс.

Изюминкой подборки стало фото в полупрозрачном неглиже. Ксения позирует напротив зеркала, с кудрявой ярко-рыжей копной волос.

Ну и напоследок сегодняшних перевоплощений. Мишина, это ты вообще? - подписала кадр звезда.

"Мишина, ты ли это?": Холостячка засветилась в откровенном образе instagram.com/misha.k.ua

"Мишина, ты ли это?": Холостячка засветилась в откровенном образе instagram.com/misha.k.ua

"Мишина, ты ли это?": Холостячка засветилась в откровенном образе instagram.com/misha.k.ua

"Мишина, ты ли это?": Холостячка засветилась в откровенном образе instagram.com/misha.k.ua

"Мишина, ты ли это?": Холостячка засветилась в откровенном образе instagram.com/misha.k.ua

"Мишина, ты ли это?": Холостячка засветилась в откровенном образе instagram.com/misha.k.ua

Ранее мы писали, что Ксения Мишина кардинально сменила имидж.

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