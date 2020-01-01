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Холостячке - от экс-холостяка: Добрынин дал несколько советов Ксении Мишиной

Спецтема: ТВ и телешоу
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Экс-участник проекта "Холостяк", который недавно женился на победительнице реалити, рассказал подробности о новом шоу.

Холостячка: Никита Добрынин высказался о Ксении Мишиной
Холостячка: Никита Добрынин высказался о Ксении Мишиной
Пресс-служба

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Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити “Холостячка“, главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда “Крепостной“ Ксения Мишина.

Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Анкету можно заполнить, перейдя на специальную промо-страницу.

Экс-Холостяк Никита Добрынин, который встретил на проекте любовь Дашу Квиткову, поделились мнением о новом проекте и дал несколько советов для Ксении.

Я видел подобный формат в других странах и, мне будет очень интересно посмотреть, как реализуют его в Украине. Насколько интересным будет он зрителям и насколько круто он у нас зайдет. Так как мужчины по своей природе завоеватели, возможно, именно такой формат будет гораздо органичнее смотреться – когда мужчины будут пытаться завоевать сердце Холостячки, - комментирует Никита.

Холостячка: Никита Добрынин высказался о Ксении Мишиной
Холостячка: Никита Добрынин высказался о Ксении Мишиной
Пресс-служба

С Ксенией Мишиной я не знаком лично. Знаю только, что она хорошая актриса и видел ее несколько раз в сюжетах СТБ. Но и Холостяк, и Холостячка не про твою суперпопулярность. Тут важны человеческие качества, мужские или женские, и правильное их проявления. А популярность в таком проекте не всегда играет на руку.

Холостячка: Никита Добрынин высказался о Ксении Мишиной
Холостячка: Никита Добрынин высказался о Ксении Мишиной
Пресс-служба

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Также Никита посоветовал Ксении постараться чувствовать себя в проекте комфортно.

Никому не известно в этом проекте, как сложится в финале судьба участников и главной героини. Никому не известно. Даже победителями Битвы экстрасенсов. Поэтому, как минимум, я бы хотел пожелать Ксении чувствовать себя в этом проекте расслаблено, создать для себя максимально комфортные условия. Поскольку проект – это часть жизни. Нужно получать удовольствие от знакомств и общения с новыми людьми. И, конечно, желаю встретить свою любовь, - комментирует Никита. 

Ранее мы писали, что Ксения Мишина показала яркие кадры со дня рождения.

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Теги: холостяк, Холостячка, Ксения Мишина, Никита Добрынин
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Источник: IVONA)bigmir.net

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