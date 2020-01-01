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Холостячка: как отпразднует день рождения Ксения Мишина

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Звезда рассказала, как сын поздравил ее с праздником .

Холостячка: как отпразднует день рождения Ксения Мишина
Холостячка: как отпразднует день рождения Ксения Мишина
Пресс-служба

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Телеканал СТБ объявил о запуске нового романтического реалити «Холостячка», главной героиней которого стала актриса театра и кино, звезда «Крепостной» Ксения Мишина.

Сейчас идет кастинг мужчин, которые будут бороться за сердце украинской актрисы. Анкету можно заполнить, перейдя на специальную промо-страницу.

Холостячка: как отпразднует день рождения Ксения Мишина
Холостячка: как отпразднует день рождения Ксения Мишина
Пресс-служба

Сегодня первой украинской Холостячке исполняется 31 год. Ксения поделилась своими планами на этот день и рассказала об идеальном для себя подарке.

Я не планирую масштабные вечеринки, праздновать особо не буду. Встретимся с самыми близкими друзьями, поскольку уже давно не виделись из-за карантина, - делится Мишина.

Сын Ксении Платон
Сын Ксении Платон
Пресс-служба

Ксения Мишина с сыном Платоном
Ксения Мишина с сыном Платоном
Пресс-служба

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С самого утра Ксению поздравил сын стихом и цветами.

У меня сегодня праздник – день рождения мамы, - начал Платон и подарил букет.

Холостячка: как отпразднует день рождения Ксения Мишина
Холостячка: как отпразднует день рождения Ксения Мишина
Пресс-служба

Лучшим подарком для меня самой будет любовь, спокойствие и равновесие. Огромное желание быть в гармонии с собой и внешним миром, - рассказала Ксения.

Холостячка: как отпразднует день рождения Ксения Мишина
Холостячка: как отпразднует день рождения Ксения Мишина
Пресс-служба

 

Вспоминаем лучшие моменты с масштабной костюмированной драмы «Крепостная», где Ксения Мишина сыграла жестокую помещицу Лидию Шефер.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина удивила переменами во внешности. 

 

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Теги: Ксения Мишина, день родждения
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Источник: IVONA)bigmir.net

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