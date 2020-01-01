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"Жаль, что только поняла": Холостячка Ксения Мишина поделилась сокровенным

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В свой день рождения актриса разместила трогательный пост .

"Жаль, что только поняла": Холостячка Ксения Мишина поделилась сокровенным
instagram.com/misha.k.ua

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Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая в 2019 стала суперфиналисткой шоу “Танцы со звездами“, а вскоре появится на экранах как героиня реалити “Холостячка“, празднует свой день рождения. Сегодня, 18 июня 2020, звезде исполняется 31 год.

По этому поводу Ксения сделала трогательный пост в Инстаграм, сообщив подписчикам, что “больше не хочет бороться“, а отныне будет благодарна жизни за все, что у нее есть. Ксения отметила, что пришла к такому состоянию души благодаря своей близкой подруге.

У меня есть самая лучшая подруга. Жаль поняла я насколько она потрясающая не так давно. Эта девочка, которой я восхищаюсь и которую благодарю каждый день. Она так много раз выбирала бороться, подниматься, защищаться, что однажды обнаружила себя очень грустной и уставшей. Я заметила ее именно в этот момент и с того раза, больше никогда не позволяла ей выбирать борьбу. Я смотрела на неё и понимала, что именно благодаря ей у меня есть все! Все о чем мечтаю я получаю благодаря этой малышке, своему внутреннему ребёнку.

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Сегодня, наш с ней день! Я благодарю и желаю себе больше никогда не бороться! Всегда чувствовать то, насколько вселенная любит меня и заботится, благодарить ежесекундно звезду, под которой я родилась за особенный путь, за осознание, что каждый путь особенный! - написала звезда.

"Жаль, что только поняла": Холостячка Ксения Мишина поделилась сокровенным
instagram.com/misha.k.ua

Кроме того Ксения пожелала счастья и гармонии фолловерам в собственный день рождения: 

В свой день рождения я хочу сказать вам и себе: дорогие мои, все что у вас по-настоящему ценного есть в этой жизни - это вы! Вы - непознанная космическая энергия, способная любить и создавать чудо, вы способные творить, чувствовать, познавать и менять этот мир.
С сегодняшнего дня и всегда, выбирайте себя, как я выбрала себя! Подарите любовь себе и сможете изменить весь мир вокруг к лучшему! - написала Мишина.

"Жаль, что только поняла": Холостячка Ксения Мишина поделилась сокровенным
instagram.com/misha.k.ua

Ранее мы писали, что Ксения Мишина прокомментировала своей участие в проекте “Холостячка“. 

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Теги: Ксения Мишина, Холостячка, Крепостная
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Источник: IVONA)bigmir.net

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