Сразила наповал: "Холостячка" Ксения Мишина изменилась после карантина
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Украинская актриса театра и кино Ксения Мишина, которая в 2019-м стала победительницей популярного телешоу “Танцы со звездами“, а вскоре примет участие в первом выпуске реалити “Холостячка“, очаровала Сеть свежим фото.
В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором появилась в лаконичном черном наряде с распущенными волосами и легким макияжем.
Ксения позирует на фоне яркой стены, держась за перила и лучезарно улыбается. На фото видно, что у Мишиной несколько изменилась прическа - волосы звезды стали гораздо длиннее, и выглядят более густыми. Таким кадром звезда отметила новое круглое число фолловеров - теперь их у актрисы 200 тыс.
Привет, дорогие❤️
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Хотите честно?! Я никогда не предполагала, что рост моей страницы будет происходит очень органично и сам собой!
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Я всегда старалась делать хорошо то, что умею, именно это было всегда моей целью #1
Но параллельно с ростом моей карьеры вас здесь становилось все больше и сегодня вас уже 200 тыс.!
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Я вас всех благодарю❤️❤️❤️
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Да, с большинством из-вас мы никогда не встречались глаза в глаза, хотя вы меня видели не раз на голубом экране... но я вам вот что скажу, я вас чувствую!
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И хоть я и давно перестала зависеть от чужого мнения, ваша поддержка очень ценна для меня. Энергия которую вы посылаете мне- это и есть любовь, именно она помогает мне наполняться, чтобы дальше творить и создавать красивые роли для Вас.
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Спасибо вам большое, за то, что вы у меня добрые и чувственные! Иногда вы подмечатете такие тонкие вещи, что я понимаю, насколько вы внимательны ко мне!
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Ну что же, у меня только слова благодарности вам, за все это и желание и дальше продолжать, становиться ещё лучше, делать контент ещё полезнее и развиваться вместе с вами! ❤️ - написала Мишина.
Пользователи Сети наделали Ксении комплиментов в комментариях, что после карантина ее волосы, лицо и фигура выглядят еще краше. также фолловеры оценили улыбку звезды, отметив, что она “сразила наповал“.
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