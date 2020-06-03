Извините, если не оправдал ожиданий": "Холостяк" Макс высказался о секс-скандале на проекте

Ранее Макс признался победительнице шоу Даше, что у него был секс с другой участницей.

Главный герой 10 сезона проекта “Холостяк“, пилот и владелец летной школы в Майами Макс Михайлюк обратился к своим подписчикам после откровенного признания. 31 мая на пост-шоу стало известно, что мужчина и его избранница, победительница “Холостяка“ Даша Ульянова больше не вместе.

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Как выяснилось, причиной расставания стало то, что у Макса был секс с другой участницей проекта. Об этом он сам рассказал Даше. Теперь же главный герой решил объясниться перед поклонниками. На своей странице в Instagram Михайлюк написал, что не любит выносить сор и избы, однако считает, что должен объяснить скандальную историю аудитории шоу “Холостяк“.

“Я искренне хотел оставить всё, как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определённый долг перед вами, перед той аудиторией, которая смотрела весь сезон, переживала, подбадривала, писала хорошие, добрые слова. Ещё раз хочу сказать Вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся Вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И как видите, не все так плохо у всех) Я бы даже сказал, очень хорошо. Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. Раньше у меня было всего 800 подписчиков - моих друзей и знакомых. И в миг, Вас стало больше 200К, таких всех разных, с собственными интересами, судьбами, жизненными целями. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии. Хочу сказать Вам огромное человеческое спасибо и пожелать, чтобы у Вас всё было хорошо!“, - написал Макс.

"Холостяк" Макс высказался о секс-скандале на проекте Скриншот

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