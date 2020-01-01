Актриса показала фото в светлом парике и спровоцировала обсуждение в Сети.

"Подумаю": Холостячка Ксения Мишина примерила образ блондинки instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса кино и театра Ксения Мишина, которая станет героиней нового реалити “Холостячка“, озадачила Сеть новым фото.

В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором засветилась в образе платиновой блондинки. Ксения позирует в парике с длинными прямыми волосами. В подписи к фото Мишина намекнула, что задумалась о смене имиджа.

Подумаю, - коротко и загадочно подписала фото Мишина.

"Подумаю": Холостячка Ксения Мишина примерила образ блондинки instagram.com/misha.k.ua

Фолловеры по-разному отреагировали на непривычный образ Мишиной - часть подписчиков пришли в восторг, а некоторые раскритиковали:

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Я тебе подумаю

Интересно смотрится

Это парик или приложение/маска?

Брюнетки непобедимы все равно ❤️❤️❤️в темном цвете вам лучше 😍

Вымысле ей не идёт?? Глупости! Вам в любом цвете хорошо 🔥

Ксюх,а тебе идёт!😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина назвала гонорары украинских звезд.

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