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"Подумаю": Холостячка Ксения Мишина примерила образ блондинки

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Актриса показала фото в светлом парике и спровоцировала обсуждение в Сети.

"Подумаю": Холостячка Ксения Мишина примерила образ блондинки
instagram.com/misha.k.ua

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Популярная актриса кино и театра Ксения Мишина, которая станет героиней нового реалити “Холостячка“, озадачила Сеть новым фото.

В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором засветилась в образе платиновой блондинки. Ксения позирует в парике с длинными прямыми волосами. В подписи к фото Мишина намекнула, что задумалась о смене имиджа.

Подумаю, - коротко и загадочно подписала фото Мишина.

"Подумаю": Холостячка Ксения Мишина примерила образ блондинки
instagram.com/misha.k.ua

Фолловеры по-разному отреагировали на непривычный образ Мишиной - часть подписчиков пришли в восторг, а некоторые раскритиковали:

Читай также: “Огненная бестия“: Каминская засветила пышную грудь в распахнутом халате

  • Я тебе подумаю
  • Интересно смотрится
  • Это парик или приложение/маска?
  • Брюнетки непобедимы все равно ❤️❤️❤️в темном цвете вам лучше 😍
  • Вымысле ей не идёт?? Глупости! Вам в любом цвете хорошо 🔥
  • Ксюх,а тебе идёт!😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ксения Мишина назвала гонорары украинских звезд. 

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Теги: Ксения Мишина, блондинка, Холостячка
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Источник: IVONA)bigmir.net

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