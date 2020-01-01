"Подумаю": Холостячка Ксения Мишина примерила образ блондинки
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Популярная актриса кино и театра Ксения Мишина, которая станет героиней нового реалити “Холостячка“, озадачила Сеть новым фото.
В Инстаграм звезда добавила снимок, на котором засветилась в образе платиновой блондинки. Ксения позирует в парике с длинными прямыми волосами. В подписи к фото Мишина намекнула, что задумалась о смене имиджа.
Подумаю, - коротко и загадочно подписала фото Мишина.
Фолловеры по-разному отреагировали на непривычный образ Мишиной - часть подписчиков пришли в восторг, а некоторые раскритиковали:
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- Я тебе подумаю
- Интересно смотрится
- Это парик или приложение/маска?
- Брюнетки непобедимы все равно ❤️❤️❤️в темном цвете вам лучше 😍
- Вымысле ей не идёт?? Глупости! Вам в любом цвете хорошо 🔥
- Ксюх,а тебе идёт!😍, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ксения Мишина назвала гонорары украинских звезд.
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