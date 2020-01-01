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"Холостячка" Ксения Мишина рассекретила, какие гонорары получают украинские кинозвезды

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Узнайте, сколько зарабатывают украинские актеры.
"Холостячка" Ксения Мишина рассекретила, какие гонорары получают украинские кинозвезды
"Холостячка" Ксения Мишина рассекретила, какие гонорары получают украинские кинозвезды
instagram.com/misha.k.ua

Известная украинская актриса, исполнительница роли Лидии Шефер в “Крепостной“, победительница “Танцев со звездами 2019“ и главная героиня нового проекта канала СТБ “Холостячка“ Ксения Мишина приняла участие в программе “Слава+“, что выходит на YouTube-канале Люкс ФМ.

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В разговоре с ведущим Славой Деминым 31-летняя артистка рассказала, сколько зарабатывают украинские актеры за одну 12-часовую рабочую смену. По словам Ксении, гонорары кинозвезд зависят от их “топовости“. Так, более востребованные и знаменитые артисты имеют зарплату до одной тысячи долларов. 

“Гонорары самых известных актеров доходят до одной тысячи долларов, в их числе Стас Боклан. А актеры рейтингом ниже, получают за свою работу от 15 тысяч гривен“, - рассекретила Мишина.

Напомним, ранее Ксения Мишина показала яркие фото со дня рождения.

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Теги: Ксения Мишина
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Источник: ivona)bigmir.net

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