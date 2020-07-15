"Огненная бестия": Каминская засветила пышную грудь в распахнутом халате

Звезда показала пикантное фото и написала эмоциональный пост о людях из прошлого .

"Огненная бестия": Каминская засветила пышную грудь в провокационном наряде instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская поразила Сеть эмоциональным постом. В Инстаграм звезда написала о людях из прошлого, которые вызывают негативные эмоции и никак не хотят оставить в покое.

Пост Слава проиллюстрировала эффектным фото, на котором позирует в красном парике и распахнутом черном халатике, который открывает взору пышную грудь артистки.

Говорят, что все кто встречается на нашем пути - наши учителя. Что с их помощью мы развиваем наши души, растём и, понятное дело, меняемся к лучшему (но это не точно😂). И ещё, лучше всех учат те, кто больше всех пакостят🤷🏻‍♀️

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Оно то вроде и да, но в момент «обучения» часто хочется послать на небо, за звездочкой 😂

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В любом случае, все что происходит - это хорошие жизненные уроки, за которые хочется благодарить.



И важно не залипать на прошлом, не смотреть в зеркало заднего вида, а учиться жить сегодня, ну и немножко думать о завтра. ☀️😊🙌🏻, - написала Каминская.

"Огненная бестия": Каминская засветила пышную грудь в провокационном наряде instagram.com/babaslavka

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Фолловеры в комментариях похвалили пост Каминской и обратили внимание на ее образ и откровенное декольте:

Ох ниче се ) идеальное декальте👍😉

Мадам Брошкина ☺️😘

Сисочки

Маааать🔥🔥🔥🔥🔥🌹😍😍😍😎

Огненная бестия🔥🔥🔥👍

Слава... Вы прекрасны!!!😍😍😍, - написали в Сети.

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