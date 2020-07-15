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"Огненная бестия": Каминская засветила пышную грудь в распахнутом халате

Комментариев: 1
Звезда показала пикантное фото и написала эмоциональный пост о людях из прошлого .

"Огненная бестия": Каминская засветила пышную грудь в провокационном наряде
instagram.com/babaslavka

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Участница дуэта “НеАнгелы“ Слава Каминская поразила Сеть эмоциональным постом. В Инстаграм звезда написала о людях из прошлого, которые вызывают негативные эмоции и никак не хотят оставить в покое.

Пост Слава проиллюстрировала эффектным фото, на котором позирует в красном парике и распахнутом черном халатике, который открывает взору пышную грудь артистки. 

Говорят, что все кто встречается на нашем пути - наши учителя. Что с их помощью мы развиваем наши души, растём и, понятное дело, меняемся к лучшему (но это не точно😂). И ещё, лучше всех учат те, кто больше всех пакостят🤷🏻‍♀️

Оно то вроде и да, но в момент «обучения» часто хочется послать на небо, за звездочкой 😂

В любом случае, все что происходит - это хорошие жизненные уроки, за которые хочется благодарить.

И важно не залипать на прошлом, не смотреть в зеркало заднего вида, а учиться жить сегодня, ну и немножко думать о завтра. ☀️😊🙌🏻, - написала Каминская.

"Огненная бестия": Каминская засветила пышную грудь в провокационном наряде
instagram.com/babaslavka

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Фолловеры в комментариях похвалили пост Каминской и обратили внимание на ее образ и откровенное декольте:

  • Ох ниче се ) идеальное декальте👍😉
  • Мадам Брошкина ☺️😘
  • Сисочки
  • Маааать🔥🔥🔥🔥🔥🌹😍😍😍😎
  • Огненная бестия🔥🔥🔥👍
  • Слава... Вы прекрасны!!!😍😍😍, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Анна Седокова показала фигуру без фотошопа.

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Теги: Слава Каминская, грудь, декольте
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  15.07.2020, 15:56
Оценка:  0
гость
Лучше бы она пышную письку засветила, зараза.
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