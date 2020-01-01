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В красном бикини: Седокова показала фигуру без фотошопа

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Звезда анонсировала свой он-лайн курс о женской сексуальности .

В красном бикини: Седокова показала фигуру без фотошопа
В красном бикини: Седокова показала фигуру без фотошопа
instagram.com/annasedokova

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Певица Анна Седокова, которая ранее жаловалась на то, что ее фигуру обсуждают в Сети, показала пляжный кадр без фотошопа.

В Инстаграм звезда добавила фото, на котором позирует в ярко-красном купальнике, демонстрируя аппетитные формы.

Дополняют образ яркое болеро, повязка на волосы и черные очки от солнца. В описании Анна анонсировала свой онлайн курс по женской сексуальности, который проведет вместе с коучем Евгенией Павловской. 

У вас есть всего 20 часов и 16 минут, чтобы записаться на мой онлайн курс о женственности, сексуальности, своём месте в жизни и, как следствие, исполнении желаний.

Невозможно стать счастливой пока ты не знаешь, кто ты. Какая ты, а ты невероятная.
Почувствуй свою силу на нашем с @pavlovskaia_evgeniya совместном курсе, - написала Седокова.

В красном бикини: Седокова показала фигуру без фотошопа
В красном бикини: Седокова показала фигуру без фотошопа
instagram.com/annasedokova

Ранее мы писали, что Седокова показала грудь в кружевном топе. 

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Теги: Анна Седокова, фото в купальнике, без фотошопа
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Источник: IVONA)bigmir.net

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