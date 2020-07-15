Модель очаровала поклонников страстным образом - ей написали множество комплиментов .

"Малышка, да ты мечта": Деми Роуз обнажила пышную грудь в пикантном наряде instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз, которая любит эпатировать публику откровенными нарядами, снова засветилась в пикантном образе. В Инстаграм 25-летняя знаменитость добавила несколько фото, на которых позирует в наряде, почти целиком обнажающем ее пышную грудь.

Платье Деми выполнено в сине-зеленых тонах с желтыми вкраплениями, оно декорировано каплевидным вырезом на груди и животе.

Она как девушка мечты. И я думаю, что девушка мечты должна жить в мире мечты 💓, - подписала фото Роуз.

"Малышка, да ты мечта": Деми Роуз обнажила пышную грудь в пикантном наряде instagram.com/demirose

"Малышка, да ты мечта": Деми Роуз обнажила пышную грудь в пикантном наряде instagram.com/demirose

Фолловеры залайкали фото Деми и подтвердили, что она “девушка-мечта“.

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала, как за год изменились ее прелести.

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