"Ослепительно хороша": Холли Берри показала архивное фото в бикини
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Голливудская звезда Холли Берри очаровала Сеть архивным фото в ярком оригинальном наряде. В Инстаграм 53-летняя актриса добавила снимок, сделанный 20 лет назад.
Холли позирует в ярком бело-желтом бикини, декорированном широкими цепями, дополняют аутфит брюки той же расцветки и прозрачная блуза.
Образ подчеркивают также стильная короткая стрижка звезды и очки с желтыми стеклами.
Поскольку вы спрашивали - бикини ТОЧНО может быть верхом наряда, если оно ослепительно прекрасно! Th # Возвращение # 2000 # Премьера Ночь # X20 лет, - написала Берри.
Ранее мы писали, что Холли Берри в стильном образе покорила сеть.
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