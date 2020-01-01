Звезда запостила кадр 20-летней давности, для которого использовала бикини как часть стильного наряда .

"Ослепительно хороша": Холли Берри показала архивное фото в бикини instagram.com/halleberry

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Голливудская звезда Холли Берри очаровала Сеть архивным фото в ярком оригинальном наряде. В Инстаграм 53-летняя актриса добавила снимок, сделанный 20 лет назад.

Холли позирует в ярком бело-желтом бикини, декорированном широкими цепями, дополняют аутфит брюки той же расцветки и прозрачная блуза.

Образ подчеркивают также стильная короткая стрижка звезды и очки с желтыми стеклами.

Поскольку вы спрашивали - бикини ТОЧНО может быть верхом наряда, если оно ослепительно прекрасно! Th # Возвращение # 2000 # Премьера Ночь # X20 лет, - написала Берри.

"Ослепительно хороша": Холли Берри показала архивное фото в бикини instagram.com/halleberry

Ранее мы писали, что Холли Берри в стильном образе покорила сеть.

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