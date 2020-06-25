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"Топчик": Нескромная MARUV показала фигуру с разных ракурсов

Комментариев: 4
Звезда добавила новый фото с моря, на которых появилась в эффектном купальнике .

"Топчик": Нескромная MARUV показала фигуру с разных ракурсов
instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная украинская артистка Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, поразила поклонников свежими фото с моря.

В Инстаграм певица добавила несколько кадров из Одессы, на которых показала фигуру с разных ракурсов.

Так, на одном из фото звезда позировала в эффектном черном монокини, поверх которого надела крупную сетку в тон, а дополнила образ соломенной шляпой.

Также MARUV появилась в кадре в легком светлом костюме с шортиками, который надела поверх все того же монокини. В таком наряде Анна позировала также спиной к камере. Таким образом MARUV продемонстрировала поклонникам, что стала еще стройнее за карантин. 

Лето 💕💕💕, - коротко подписала снимки артистка.

"Топчик": Нескромная MARUV показала фигуру с разных ракурсов
instagram.com/maruvofficial

"Топчик": Нескромная MARUV показала фигуру с разных ракурсов
instagram.com/maruvofficial

"Топчик": Нескромная MARUV показала фигуру с разных ракурсов
instagram.com/maruvofficial

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Фолловеры пришли в восторг от фото и назвали их "топовыми":

  • Какие ноги👍 Привет всем коротконогим. Бабоньки, я с вами😊
  • Прекрасна, как закат!
  • Вав😻
  • So beautiful ❤️❤️
  • Топ 💪🏼😎🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MARUV показала эффектные фото с моря. 

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Теги: Анна Корсун, фото в купальнике, MARUV
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  25.06.2020, 18:42
Оценка:  0
гость
Ахуезная чика
гость  (аноним)  25.06.2020, 18:11
Оценка:  0
гость
Прокацапские СМИ, показывая таких холуев-приспособленцев, пытаются засрать мозги украинцам,
типа, мы с кацапскими выблядками - адинарод! Цель, - не дать уйти из под влияния Орды.
Чтобы Украина оставалась зависимой, рабской, холуйской
гость  (аноним)  25.06.2020, 18:11
Оценка:  0
гость
ПРОКАЦАПСКАЯ ПАДАЛЬ!!!!!!!!!!!
pусский  (аноним)  25.06.2020, 18:06
Оценка:  0
pусский
У меня встал!
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