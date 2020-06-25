"Топчик": Нескромная MARUV показала фигуру с разных ракурсов
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Эпатажная украинская артистка Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, поразила поклонников свежими фото с моря.
В Инстаграм певица добавила несколько кадров из Одессы, на которых показала фигуру с разных ракурсов.
Так, на одном из фото звезда позировала в эффектном черном монокини, поверх которого надела крупную сетку в тон, а дополнила образ соломенной шляпой.
Также MARUV появилась в кадре в легком светлом костюме с шортиками, который надела поверх все того же монокини. В таком наряде Анна позировала также спиной к камере. Таким образом MARUV продемонстрировала поклонникам, что стала еще стройнее за карантин.
Лето 💕💕💕, - коротко подписала снимки артистка.
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Фолловеры пришли в восторг от фото и назвали их "топовыми":
- Какие ноги👍 Привет всем коротконогим. Бабоньки, я с вами😊
- Прекрасна, как закат!
- Вав😻
- So beautiful ❤️❤️
- Топ 💪🏼😎🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что MARUV показала эффектные фото с моря.
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