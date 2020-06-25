Звезда добавила новый фото с моря, на которых появилась в эффектном купальнике .

"Топчик": Нескромная MARUV показала фигуру с разных ракурсов instagram.com/maruvofficial

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Эпатажная украинская артистка Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, поразила поклонников свежими фото с моря.

В Инстаграм певица добавила несколько кадров из Одессы, на которых показала фигуру с разных ракурсов.

Так, на одном из фото звезда позировала в эффектном черном монокини, поверх которого надела крупную сетку в тон, а дополнила образ соломенной шляпой.

Также MARUV появилась в кадре в легком светлом костюме с шортиками, который надела поверх все того же монокини. В таком наряде Анна позировала также спиной к камере. Таким образом MARUV продемонстрировала поклонникам, что стала еще стройнее за карантин.

Лето 💕💕💕, - коротко подписала снимки артистка.

"Топчик": Нескромная MARUV показала фигуру с разных ракурсов instagram.com/maruvofficial

"Топчик": Нескромная MARUV показала фигуру с разных ракурсов instagram.com/maruvofficial

"Топчик": Нескромная MARUV показала фигуру с разных ракурсов instagram.com/maruvofficial

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Фолловеры пришли в восторг от фото и назвали их "топовыми":

Какие ноги👍 Привет всем коротконогим. Бабоньки, я с вами😊

Прекрасна, как закат!

Вав😻

So beautiful ❤️❤️

Топ 💪🏼😎🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что MARUV показала эффектные фото с моря.

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