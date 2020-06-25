"С боевыми подругами": Даша Астафьева снялась в образе "доминантки"
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Певица, модель и актриса Даша Астафьева поразила поклонников снимками в ярком провокационном образе. В Инстаграм сексапильная звезда добавила серию фото, на которых позирует с участницами группы "Никита". Астафьева одета в облегающий комбинезон с корсетным верхом и декоративным элементом на груди.
Дополняют аутфит серебристые туфли на каблуке, высокая прическа "хвост" и ярко-красная помада. На нескольких кадрах Астафьева позирует в образе "доминантки", к ногам которой льнут ее коллеги.
Радуюсь, что появилась возможность видеться на концертах.. для меня не существует творчества в виртуальном пространстве)
У нас для вас много красивого и нового.
До встречи! Ваша Даша🔥 С боевыми подругами💔, - подписала фото Астафьева.
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Фолловеры оценили наряд Даши и написали множество комплиментов в комментариях:
- Как это красиво 🤩
- Тут состав Никиты был лучше, но Даша восхитительна как всегда 😊❤️😘
- Как всегда на высоте👍🔥🔥🔥
- Всегда на страже 🥰
- Какое платье ❤️
- Эффектно ❤️😍🔥
- Надежные друзья - это круто, а подруги 👯♀️ тем более 👏
- Возрождение группы Никита, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Даша Астафьева показала фото в купальнике без обработки.
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