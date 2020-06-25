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"С боевыми подругами": Даша Астафьева снялась в образе "доминантки"

Комментариев: 1
Звезда позировала в откровенном наряде с участницами группы "Никита".

"С боевыми подругами": Даша Астафьева снялась в образе "доминантки"
instagram.com/da_astafieva

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Певица, модель и актриса Даша Астафьева поразила поклонников снимками в ярком провокационном образе. В Инстаграм сексапильная звезда добавила серию фото, на которых позирует с участницами группы "Никита". Астафьева одета в облегающий комбинезон с корсетным верхом и декоративным элементом на груди.

Дополняют аутфит серебристые туфли на каблуке, высокая прическа "хвост" и ярко-красная помада. На нескольких кадрах Астафьева позирует в образе "доминантки", к ногам которой льнут ее коллеги. 

Радуюсь, что появилась возможность видеться на концертах.. для меня не существует творчества в виртуальном пространстве)
У нас для вас много красивого и нового.
До встречи! Ваша Даша🔥 С боевыми подругами💔, - подписала фото Астафьева.

"С боевыми подругами": Даша Астафьева снялась в образе "доминантки"
instagram.com/da_astafieva

"С боевыми подругами": Даша Астафьева снялась в образе "доминантки"
instagram.com/da_astafieva

"С боевыми подругами": Даша Астафьева снялась в образе "доминантки"
instagram.com/da_astafieva

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Фолловеры оценили наряд Даши и написали множество комплиментов в комментариях:

  • Как это красиво 🤩
  • Тут состав Никиты был лучше, но Даша восхитительна как всегда 😊❤️😘
  • Как всегда на высоте👍🔥🔥🔥
  • Всегда на страже 🥰
  • Какое платье ❤️
  • Эффектно ❤️😍🔥
  • Надежные друзья - это круто, а подруги 👯‍♀️ тем более 👏
  • Возрождение группы Никита, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Даша Астафьева показала фото в купальнике без обработки. 

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Теги: Даша Астафьева, наряды звезд, группа Никита
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Источник: IVONA)bigmir.net

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гость  (аноним)  25.06.2020, 17:28
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